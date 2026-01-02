Πανιώνιος: Με Τόμασον και Μάρκοβιτς μπορεί να ελπίζει
Ο Νέναντ Μάρκοβιτς πραγματοποίησε το μεσημέρι της Παρασκευής (02/01), την πρώτη του προπόνηση ως head coach του Πανιωνίου.
Στο κλειστό της Γλυφάδας, βρέθηκε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «κυανέρυθρων», Τζο Τόμασον, όπου πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και παρακολούθησε την προπόνηση.
Ο Πανιώνιος, βρίσκεται σε περίοδο προετοιμασίας ενόψει του δύσκολου εντός έδρας αγώνα που ακολουθεί κόντρα στην Μπούντουτσνοστ (07/01, 19:30) ενόψει του Eurocup.
Ωστώσο το παιχνίδι που έχει κυκλώσει ο Μάρκοβιτς, είναι αυτό κόντρα στον Κολοσσό (10/01, 18:15), όπου πιθανόν θα κρίνει την παραμονή αμφότερων των ομάδων στην κατηγορία.
Θυμίζουμε, η ομάδα της Νέας Σμύρνης βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ μία νίκη και 11 ήττες σε 12 παιχνίδια για τη Stoiximan GBL, την ώρα που ο Μάρκοβιτς είναι ο τρίτος στη σειρά τεχνικός που αλλάζει μεσούσης της σεζόν.
Ο Πανιώνιος μετά την άφιξη των Μάρκοβιτς αλλά και Τόμασον, μπορεί να ελπίζει πως θα αλλάξει η εικόνα του εντός του παρκέ και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.
Στον αντίποδα οι Ροδίτες, πριν το ματς με τον Πανιώνιο έχουν εξίσου «do or die» παιχνίδι με το Μαρούσι (04/01, 13:00) στο γήπεδό τους που θα παίξει καθοριστικό ρόλο ενόψει της συνέχειας.
