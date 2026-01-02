Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Αυτή είναι η ημέρα και ώρα του ντέρμπι του δευτέρου γύρου

Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου θα διεξαχθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Το δεύτερο ντέρμπι Παναθηναϊκού AKTOR-Ολυμπιακού για την Stoiximan GBL θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος ανακοινώθηκε από τη λίγκα με τις ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων στην τελική ευθεία για την κατάκτηση του τίτλου, με το «αιώνιο» ντέρμπι να κυριαρχεί, καθώς αποτελεί το κορυφαίο ματς της Ευρώπης, που συγκεντρώνει πάνω του τα βλέμματα των απανταχού μπασκετόφιλων.
Οι δυο «μονομάχοι» θα λύσουν τις διαφορές τους στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου στο Telekom Center Athens τη Δευτέρα 30 Μαρτίου σε μια αναμέτρηση, που αναμένεται να κρίνει εν πολλοίς την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο που δίνει και το πλεονέκτημα έδρας.
Β' Γύρος – Αγωνιστικές 14–26
Αγωνιστική 14
|Ημερομηνία
|Γηπεδούχος
|Φιλοξενούμενος
|Έδρα
|Ώρα
|Κανάλι Μετάδοσης
|Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026
|ΑΡΗΣ BETSSON
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|15:30
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"
|18:15
|ERTSPORTS1
|Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026
|ΑΕΚ
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
|SUNEL ARENA
|13:00
|ERTSPORTS1
|Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"
|13:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON
|TELEKOM CENTER ATHENS
|16:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026
|ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|16:00
|ERTSPORTS1
|ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ
Αγωνιστική 15
|Ημερομηνία
|Γηπεδούχος
|Φιλοξενούμενος
|Έδρα
|Ώρα
|Κανάλι Μετάδοσης
|Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
|16:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL
|ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"
|16:00
|ERTSPORTS1
|Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|ΑΕΚ
|Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"
|18:15
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON
|ΑΡΗΣ MIDEA
|Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
|18:15
|ERTSPORTS1
|Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|Κ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
|13:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026
|ΠΑΟΚ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|PAOK Sports Arena
|16:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|ΡΕΠΟ: ΗΡΑΚΛΗΣ
Αγωνιστική 16
|Ημερομηνία
|Γηπεδούχος
|Φιλοξενούμενος
|Έδρα
|Ώρα
|Κανάλι Μετάδοσης
|Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|Κ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
|16:00
|ERTSPORTS1
|Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|ΑΡΗΣ BETSSON
|ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"
|16:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL
|ΠΑΟΚ
|Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"
|18:15
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
|18:15
|ERTSPORTS1
|Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
|13:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY
|TELEKOM CENTER ATHENS
|16:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|ΡΕΠΟ: ΑΕΚ
Αγωνιστική 17
|Ημερομηνία
|Γηπεδούχος
|Φιλοξενούμενος
|Έδρα
|Ώρα
|Κανάλι Μετάδοσης
|Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
|16:00
|ERTSPORTS1
|Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026
|ΠΑΟΚ
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
|PAOK Sports Arena
|16:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026
|ΑΕΚ
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|SUNEL ARENA
|18:15
|ERTSPORTS1
|Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
|18:15
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Κυριακή, 01 Φεβρουαρίου 2026
|ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL
|Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|13:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Κυριακή, 01 Φεβρουαρίου 2026
|ΑΡΗΣ BETSSON
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|16:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|ΡΕΠΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
Αγωνιστική 18
|Ημερομηνία
|Γηπεδούχος
|Φιλοξενούμενος
|Έδρα
|Ώρα
|Κανάλι Μετάδοσης
|Σάββατο, 07 Φεβρουαρίου 2026
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|ΠΑΟΚ
|Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
|16:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Σάββατο, 07 Φεβρουαρίου 2026
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
|Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"
|16:00
|ERTSPORTS1
|Σάββατο, 07 Φεβρουαρίου 2026
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
|18:15
|ERTSPORTS1
|Σάββατο, 07 Φεβρουαρίου 2026
|ΑΕΚ
|ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY
|SUNEL ARENA
|18:15
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Κυριακή, 08 Φεβρουαρίου 2026
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
|13:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Κυριακή, 08 Φεβρουαρίου 2026
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"
|16:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|ΡΕΠΟ: ΑΡΗΣ BETSSON
Αγωνιστική 19
|Ημερομηνία
|Γηπεδούχος
|Φιλοξενούμενος
|Έδρα
|Ώρα
|Κανάλι Μετάδοσης
|Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
|ΑΡΗΣ BETSSON
|Κ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
|16:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON
|ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"
|16:00
|ERTSPORTS1
|Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026
|ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|18:15
|ERTSPORTS1
|Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026
|ΠΑΟΚ
|ΑΕΚ
|PAOK Sports Arena
|18:15
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
|13:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|TELEKOM CENTER ATHENS
|16:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|ΡΕΠΟ: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL
Αγωνιστική 20
|Ημερομηνία
|Γηπεδούχος
|Φιλοξενούμενος
|Έδρα
|Ώρα
|Κανάλι Μετάδοσης
|Σάββατο, 07 Μαρτίου 2026
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
|Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"
|16:00
|ERTSPORTS1
|Σάββατο, 07 Μαρτίου 2026
|ΑΕΚ
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|SUNEL ARENA
|16:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Σάββατο, 07 Μαρτίου 2026
|ΑΡΗΣ BETSSON
|ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|18:15
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Σάββατο, 07 Μαρτίου 2026
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL
|Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
|18:15
|ERTSPORTS1
|Κυριακή, 08 Μαρτίου 2026
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
|13:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Κυριακή, 08 Μαρτίου 2026
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
|16:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|ΡΕΠΟ: ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
Αγωνιστική 21
|Ημερομηνία
|Γηπεδούχος
|Φιλοξενούμενος
|Έδρα
|Ώρα
|Κανάλι Μετάδοσης
|Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|Κ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
|16:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026
|ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON
|Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|16:00
|ERTSPORTS1
|Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026
|ΠΑΟΚ
|ΑΡΗΣ BETSSON
|PAOK Sports Arena
|18:15
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
|13:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΑΕΚ
|TELEKOM CENTER ATHENS
|16:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"
|19:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|ΡΕΠΟ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
Αγωνιστική 22
|Ημερομηνία
|Γηπεδούχος
|Φιλοξενούμενος
|Έδρα
|Ώρα
|Κανάλι Μετάδοσης
|Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026
|ΑΡΗΣ BETSSON
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|16:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"
|16:00
|ERTSPORTS1
|Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026
|ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
|Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|18:15
|ERTSPORTS1
|Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON
|ΠΑΟΚ
|Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
|18:15
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026
|ΑΕΚ
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|SUNEL ARENA
|13:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"
|16:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|ΡΕΠΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Αγωνιστική 23
|Ημερομηνία
|Γηπεδούχος
|Φιλοξενούμενος
|Έδρα
|Ώρα
|Κανάλι Μετάδοσης
|Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|ΑΡΗΣ BETSSON
|Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
|16:00
|ERTSPORTS1
|Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026
|ΠΑΟΚ
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|PAOK Sports Arena
|16:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026
|ΑΕΚ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON
|SUNEL ARENA
|18:15
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL
|Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"
|13:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY
|ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
|16:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|TELEKOM CENTER ATHENS
|19:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|ΡΕΠΟ: ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
Αγωνιστική 24
|Ημερομηνία
|Γηπεδούχος
|Φιλοξενούμενος
|Έδρα
|Ώρα
|Κανάλι Μετάδοσης
|Σάββατο, 04 Απριλίου 2026
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"
|16:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Σάββατο, 04 Απριλίου 2026
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
|16:00
|ERTSPORTS1
|Σάββατο, 04 Απριλίου 2026
|ΑΡΗΣ BETSSON
|ΑΕΚ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|18:15
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Σάββατο, 04 Απριλίου 2026
|ΠΑΟΚ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|PAOK Sports Arena
|18:15
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Κυριακή, 05 Απριλίου 2026
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
|13:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Κυριακή, 05 Απριλίου 2026
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"
|16:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|ΡΕΠΟ: ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY
Αγωνιστική 25
|Ημερομηνία
|Γηπεδούχος
|Φιλοξενούμενος
|Έδρα
|Ώρα
|Κανάλι Μετάδοσης
|Σάββατο, 18 Απριλίου 2026
|ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|16:00
|ERTSPORTS1
|Σάββατο, 18 Απριλίου 2026
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON
|Κ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
|16:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Σάββατο, 18 Απριλίου 2026
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΠΑΟΚ
|ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
|18:15
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Σάββατο, 18 Απριλίου 2026
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"
|18:15
|ERTSPORTS1
|Κυριακή, 19 Απριλίου 2026
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΑΡΗΣ BETSSON
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
|13:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|Κυριακή, 19 Απριλίου 2026
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL
|ΑΕΚ
|Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"
|16:00
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|ΡΕΠΟ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
Αγωνιστική 26
|Ημερομηνία
|Γηπεδούχος
|Φιλοξενούμενος
|Έδρα
|Ώρα
|Κανάλι Μετάδοσης
|Σάββατο, 25 Απριλίου 2026
|ΑΕΚ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|SUNEL ARENA
|18:30
|TBD
|Σάββατο, 25 Απριλίου 2026
|ΑΡΗΣ BETSSON
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|18:30
|TBD
|Σάββατο, 25 Απριλίου 2026
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
|18:30
|TBD
|Σάββατο, 25 Απριλίου 2026
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC
|TELEKOM CENTER ATHENS
|18:30
|TBD
|Σάββατο, 25 Απριλίου 2026
|ΠΑΟΚ
|ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY
|PAOK Sports Arena
|18:30
|TBD
|Σάββατο, 25 Απριλίου 2026
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"
|18:30
|TBD
|ΡΕΠΟ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON
|ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον υπάρχει ομάδα που αγωνίζεται την Παρασκευή στο Play-in 2 της EuroLeague, όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 26 Απριλίου στις 13:00.