Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Αυτή είναι η ημέρα και ώρα του ντέρμπι του δευτέρου γύρου

Γιάννης Πάλλας
Η EuroLeague δημοσίευσε τα Power Rankings: Πού βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός;
Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου θα διεξαχθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Το δεύτερο ντέρμπι Παναθηναϊκού AKTOR-Ολυμπιακού για την Stoiximan GBL θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος ανακοινώθηκε από τη λίγκα με τις ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων στην τελική ευθεία για την κατάκτηση του τίτλου, με το «αιώνιο» ντέρμπι να κυριαρχεί, καθώς αποτελεί το κορυφαίο ματς της Ευρώπης, που συγκεντρώνει πάνω του τα βλέμματα των απανταχού μπασκετόφιλων.

Οι δυο «μονομάχοι» θα λύσουν τις διαφορές τους στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου στο Telekom Center Athens τη Δευτέρα 30 Μαρτίου σε μια αναμέτρηση, που αναμένεται να κρίνει εν πολλοίς την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο που δίνει και το πλεονέκτημα έδρας.

Β' Γύρος – Αγωνιστικές 14–26

Αγωνιστική 14

ΗμερομηνίαΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΈδραΏραΚανάλι Μετάδοσης
Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026ΑΡΗΣ BETSSONΗΡΑΚΛΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ15:30ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVELΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTIONΔ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"18:15ERTSPORTS1
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026ΑΕΚΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BCSUNEL ARENA13:00ERTSPORTS1
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝ.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"13:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTORΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSONTELEKOM CENTER ATHENS16:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026ΜΑΡΟΥΣΙ CHERYΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLAΚ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ16:00ERTSPORTS1
ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ

Αγωνιστική 15

ΗμερομηνίαΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΈδραΏραΚανάλι Μετάδοσης
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΜΑΡΟΥΣΙ CHERYΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ16:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLAΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVELΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"16:00ERTSPORTS1
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗΑΕΚΝ.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"18:15ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSONΑΡΗΣ MIDEAΚ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"18:15ERTSPORTS1
Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BCΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTIONΚ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ13:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026ΠΑΟΚΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTORPAOK Sports Arena16:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΡΕΠΟ: ΗΡΑΚΛΗΣ

Αγωνιστική 16

ΗμερομηνίαΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΈδραΏραΚανάλι Μετάδοσης
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BCΗΡΑΚΛΗΣΚ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ16:00ERTSPORTS1
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLAΑΡΗΣ BETSSONΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"16:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVELΠΑΟΚΔ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"18:15ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSONΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗΚ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"18:15ERTSPORTS1
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTIONΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΚ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ13:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTORΜΑΡΟΥΣΙ CHERYTELEKOM CENTER ATHENS16:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΡΕΠΟ: ΑΕΚ

Αγωνιστική 17

ΗμερομηνίαΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΈδραΏραΚανάλι Μετάδοσης
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026ΗΡΑΚΛΗΣΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗΙΒΑΝΩΦΕΙΟ16:00ERTSPORTS1
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026ΠΑΟΚΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BCPAOK Sports Arena16:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026ΑΕΚΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTIONSUNEL ARENA18:15ERTSPORTS1
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSONΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ18:15ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κυριακή, 01 Φεβρουαρίου 2026ΜΑΡΟΥΣΙ CHERYΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVELΚ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ13:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κυριακή, 01 Φεβρουαρίου 2026ΑΡΗΣ BETSSONΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTORΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ16:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΡΕΠΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA

Αγωνιστική 18

ΗμερομηνίαΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΈδραΏραΚανάλι Μετάδοσης
Σάββατο, 07 Φεβρουαρίου 2026ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTIONΠΑΟΚΚ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ16:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Σάββατο, 07 Φεβρουαρίου 2026ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVELΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BCΔ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"16:00ERTSPORTS1
Σάββατο, 07 Φεβρουαρίου 2026ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSONΗΡΑΚΛΗΣΚ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"18:15ERTSPORTS1
Σάββατο, 07 Φεβρουαρίου 2026ΑΕΚΜΑΡΟΥΣΙ CHERYSUNEL ARENA18:15ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κυριακή, 08 Φεβρουαρίου 2026ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLAΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ13:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κυριακή, 08 Φεβρουαρίου 2026ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTORΝ.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"16:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΡΕΠΟ: ΑΡΗΣ BETSSON

Αγωνιστική 19

ΗμερομηνίαΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΈδραΏραΚανάλι Μετάδοσης
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BCΑΡΗΣ BETSSONΚ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ16:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLAΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSONΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"16:00ERTSPORTS1
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026ΜΑΡΟΥΣΙ CHERYΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗΚ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ18:15ERTSPORTS1
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026ΠΑΟΚΑΕΚPAOK Sports Arena18:15ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026ΗΡΑΚΛΗΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΙΒΑΝΩΦΕΙΟ13:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTORΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTIONTELEKOM CENTER ATHENS16:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΡΕΠΟ: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL

Αγωνιστική 20

ΗμερομηνίαΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΈδραΏραΚανάλι Μετάδοσης
Σάββατο, 07 Μαρτίου 2026ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BCΝ.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"16:00ERTSPORTS1
Σάββατο, 07 Μαρτίου 2026ΑΕΚΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLASUNEL ARENA16:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Σάββατο, 07 Μαρτίου 2026ΑΡΗΣ BETSSONΜΑΡΟΥΣΙ CHERYΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ18:15ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Σάββατο, 07 Μαρτίου 2026ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSONΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVELΚ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"18:15ERTSPORTS1
Κυριακή, 08 Μαρτίου 2026ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΠΑΟΚΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ13:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κυριακή, 08 Μαρτίου 2026ΗΡΑΚΛΗΣΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTORΙΒΑΝΩΦΕΙΟ16:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΡΕΠΟ: ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION

Αγωνιστική 21

ΗμερομηνίαΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΈδραΏραΚανάλι Μετάδοσης
Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BCΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLAΚ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ16:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026ΜΑΡΟΥΣΙ CHERYΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSONΚ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ16:00ERTSPORTS1
Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026ΠΑΟΚΑΡΗΣ BETSSONPAOK Sports Arena18:15ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTIONΗΡΑΚΛΗΣΚ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ13:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTORΑΕΚTELEKOM CENTER ATHENS16:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVELΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΔ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"19:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΡΕΠΟ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ

Αγωνιστική 22

ΗμερομηνίαΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΈδραΏραΚανάλι Μετάδοσης
Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026ΑΡΗΣ BETSSONΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ16:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLAΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTIONΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"16:00ERTSPORTS1
Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026ΜΑΡΟΥΣΙ CHERYΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BCΚ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ18:15ERTSPORTS1
Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSONΠΑΟΚΚ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"18:15ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026ΑΕΚΗΡΑΚΛΗΣSUNEL ARENA13:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVELΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTORΔ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"16:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΡΕΠΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Αγωνιστική 23

ΗμερομηνίαΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΈδραΏραΚανάλι Μετάδοσης
Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTIONΑΡΗΣ BETSSONΚ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ16:00ERTSPORTS1
Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026ΠΑΟΚΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLAPAOK Sports Arena16:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026ΑΕΚΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSONSUNEL ARENA18:15ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVELΝ.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"13:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026ΗΡΑΚΛΗΣΜΑΡΟΥΣΙ CHERYΙΒΑΝΩΦΕΙΟ16:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTORΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣTELEKOM CENTER ATHENS19:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΡΕΠΟ: ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC

Αγωνιστική 24

ΗμερομηνίαΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΈδραΏραΚανάλι Μετάδοσης
Σάββατο, 04 Απριλίου 2026ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVELΗΡΑΚΛΗΣΔ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"16:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Σάββατο, 04 Απριλίου 2026ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSONΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTIONΚ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"16:00ERTSPORTS1
Σάββατο, 04 Απριλίου 2026ΑΡΗΣ BETSSONΑΕΚΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ18:15ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Σάββατο, 04 Απριλίου 2026ΠΑΟΚΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗPAOK Sports Arena18:15ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κυριακή, 05 Απριλίου 2026ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BCΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ13:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κυριακή, 05 Απριλίου 2026ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLAΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTORΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"16:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΡΕΠΟ: ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY

Αγωνιστική 25

ΗμερομηνίαΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΈδραΏραΚανάλι Μετάδοσης
Σάββατο, 18 Απριλίου 2026ΜΑΡΟΥΣΙ CHERYΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTIONΚ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ16:00ERTSPORTS1
Σάββατο, 18 Απριλίου 2026ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BCΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSONΚ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ16:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Σάββατο, 18 Απριλίου 2026ΗΡΑΚΛΗΣΠΑΟΚΙΒΑΝΩΦΕΙΟ18:15ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Σάββατο, 18 Απριλίου 2026ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLAΝ.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"18:15ERTSPORTS1
Κυριακή, 19 Απριλίου 2026ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΑΡΗΣ BETSSONΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ13:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κυριακή, 19 Απριλίου 2026ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVELΑΕΚΔ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ "Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ"16:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΡΕΠΟ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

Αγωνιστική 26

ΗμερομηνίαΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΈδραΏραΚανάλι Μετάδοσης
Σάββατο, 25 Απριλίου 2026ΑΕΚΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣSUNEL ARENA18:30TBD
Σάββατο, 25 Απριλίου 2026ΑΡΗΣ BETSSONΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVELΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ18:30TBD
Σάββατο, 25 Απριλίου 2026ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTIONΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗΚ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ18:30TBD
Σάββατο, 25 Απριλίου 2026ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTORΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BCTELEKOM CENTER ATHENS18:30TBD
Σάββατο, 25 Απριλίου 2026ΠΑΟΚΜΑΡΟΥΣΙ CHERYPAOK Sports Arena18:30TBD
Σάββατο, 25 Απριλίου 2026ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLAΗΡΑΚΛΗΣΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ"18:30TBD
ΡΕΠΟ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον υπάρχει ομάδα που αγωνίζεται την Παρασκευή στο Play-in 2 της EuroLeague, όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 26 Απριλίου στις 13:00.
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα