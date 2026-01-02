Καραγιάννης: «Ο Πανιώνιος έχει αδικήσει πάρα πολύ τον εαυτό του»

Ο αρχιπροπονητής της Μπασκετικής Σχολής Πανιωνίου, Νίκος Καραγιάννης, σχολίασε την προσπάθεια των «κυανέρυθρων» να ανακάμψουν στον β' γύρο της Stoiximan GBL.

Ο Πανιώνιος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στον α' γύρο της Stoiximan GBL με 11 ήττες σε 12 αγώνες, ενώ σε ό,τι αφορά το EuroCup, οι «κυανέρυθροι» παραμένουν στην τελευταία θέση της κατάταξης στον β' όμιλο με ρεκόρ 1-11.

Από την πλευρά του, ο αρχιπροπονητής της Μπασκετικής Σχολής Πανιωνίου, Νίκος Καραγιάννης, ο οποίος βρέθηκε στην άκρη του πάγκου στην πρόσφατη αναμέτρηση με την Μπουργκ, φιλοξενήθηκε στο EOK WebRadio, όπου μίλησε:

Για την πορεία του Πανιωνίου έως τώρα: «Ο Πανιώνιος είναι ιστορική ομάδα, έχει φιλάθλους που αγαπούν παθολογικά την ομάδα. Η πορεία έως τώρα δεν είναι αυτή που θέλαμε. Ευελπιστούμε με την έλευση του Μάρκοβιτς και κάποιες ακόμη αλλαγές που πρόκειται να γίνουν, να δείξει καλύτερη εικόνα ώστε να σωθεί η ομάδα. Αυτός είναι ο στόχος. Έγιναν λάθη, τα οποία για τους έξυπνους σημαίνει να μην επαναληφθούν».

Για τον αγώνα απέναντι στη Μπουργκ και την εμπειρία του: «Κάναμε δύο προπονήσεις πριν το ματς. Σε μία ομάδα που έχουν καθίσει τέσσερις προπονητές έως τώρα, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Από ‘κει και πέρα, θεωρώ ότι θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερες επιλογές στο ρόστερ με βάση τα οικονομικά δεδομένα της. Εγώ στη Γαλλία είδα μία ομάδα να αδικεί τον εαυτό της. Δε μπορεί αυτή η ομάδα το Σάββατο (27/12) να χάνει από τον Ηρακλή εύκολα και να κοντράρει τη Μπουργκ, που έχει νικήσει τη Μονακό και τη Βιλερμπάν. Νομίζω ότι η ομάδα μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα με το υπάρχον ρόστερ. Οι συνεχόμενες ήττες δημιουργούν ένα μεγάλο βάρος. Ο Μάρκοβιτς είναι ένας έμπειρος προπονητής, έχει περάσει ως παίκτης και ως προπονητής. Μετά τον Τζούροβιτς, είναι ο ξένος προπονητής που έχει μείνει παραπάνω από τους άλλους. Παίρνοντας έναν παίκτη ή προπονητή δεν ξέρεις αν θα σου βγει. Εγώ προσπάθησα με τα παιδιά να τους πω ότι αδικούν τον εαυτό τους. Αλλάξαμε πολλά πράγματα στην άμυνα και τους βοήθησε. Στην επίθεση προσπαθήσαμε να βάλουμε όλους τους παίκτες να συμμετέχουν ενεργά, να κυκλοφορήσει η μπάλα. Ο Κρούζερ έκανε το καλύτερό του παιχνίδι, πήγε στο low-post κι έδειξε πίστη στον εαυτό του. Το μπάσκετ δεν είναι πυρηνική φυσική, πρέπει να γίνονται απλά πράγματα στο παρκέ και το βασικό είναι να μην τα παρατάς. Είναι πολύ βασικό αυτό. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κέρδος του παιχνιδιού, παλέψαμε μέχρι το 40ο λεπτό. Ο Πανιώνιος έχει αδικήσει πάρα πολύ τον εαυτό του. Θα έρθουν καλύτερες μέρες, είμαι πολύ αισιόδοξος».

Για τον σχεδιασμό του ρόστερ της φετινής σεζόν: «Το μεγαλύτερο φταίξιμο το έχει ο παίκτης. Ο κάθε προπονητής δείχνει κάποιες εντολές. Μιλάμε για επαγγελματίες, στο μπάσκετ είμαστε σε “πόλεμο” και παίζεις για τη νίκη και το επόμενο συμβόλαιο. Δε θέλω να ονοματίσω παίκτες. Τα ταξίδια είναι δύσκολα, το EuroCup είναι δύσκολη διοργάνωση και το ρόστερ είναι μικρό για δύο διοργανώσεις. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, γι’ αυτό έφτασε η ομάδα να μη μπορεί να ανταπεξέλθει σε δύο διοργανώσεις. Το Σάββατο έπαιξε στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα πετούσε για Γαλλία. Ο προπονητής δε μπορεί να προπονήσει την ομάδα. Οι πρόεδροι του Πανιωνίου είναι έξυπνοι άνθρωποι και το κάνουν με αγάπη. Με την παρουσία τους έφτασε η ομάδα ως εδώ. Νομίζω, και το πιστεύω αυτό, ότι έχουν καταλάβει ότι έγιναν λάθη και είναι μεγάλη επιτυχία που πήραμε τον Μάρκοβιτς ως προπονητή. Είναι σκληρός και το χρειάζεται η ομάδα αυτό. Θα γίνουν οι αλλαγές που πρέπει και θα κλείσει η χρονιά με τον καλύτερο τρόπο».

Για τη Μπασκετική Σχολή: «Είναι μία σοβαρή δουλειά και θέλουμε εκεί να έχουμε εν καιρώ αποτελέσματα. Υπάρχει ο Ερασιτέχνης και η ΚΑΕ που ενδιαφέρονται, είναι ένα κομμάτι που αγαπάμε και μας αρέσει. Σύντομα θα έχουμε τις εγκαταστάσεις που αρμόζουν στον Πανιώνιο. Είμαι μαζί με τον Κρις Χουγκάζ, που έχουμε τεράστια εμπειρία, γίνεται σοβαρή προσπάθεια με τους προπονητές. Μόνο καλύτερα μπορούμε να πάμε. Ο πρώτος στόχος είναι οι εγκαταστάσεις, ώστε να δουλέψουμε όπως πρέπει. Όλα δρομολογούνται για να γίνουν. Δεύτερον, θέλουμε να κρατήσουμε τα παιδιά στην ομάδα μέσα από την προσπάθεια μας. Βλέπουμε πολλά παιδιά που διακρίνονται να φεύγουν από τον Πανιώνιο. Για να πείσουμε τα παιδιά να μείνουν, είναι θέμα δουλειάς. Έχουμε και ατομικές προπονήσεις πέρα από τις ομαδικές. Δε μας ενδιαφέρει τόσο το πρωτάθλημα όσο η ανάδειξη ταλέντων. Δε γίνεται από τη μία ημέρα στην άλλη αυτό».