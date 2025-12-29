Kολοσσός: Προσγειώνεται στη Ρόδο ο Λυκογιάννης και κάνει την προπόνηση
Ο Χαβιέ Καράσκο μετά την εντός έδρας ήττα του Κολοσσού από την Μύκονο για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL δεν συνεχίζει στον πάγκο της ομάδας.
Ο Ισπανός τεχνικό δεν μπόρεσε να βελτιώσει την αγωνιστική εικόνα και τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα.
Ο Κολοσσός βρίσκεται πλέον σε δύσκολη θέση, καθώς μετράει μόλις 2 νίκες σε 12 αγώνες πρωταθλήματος και παραμένει στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.
Πλέον έρχεται η εποχή του Άρη Λυκογιάννη στην ομάδα, με τον έμπειρο τεχνικό να επιστρέφει στην Ρόδο. Ο Έλληνας head coach προσγειώνεται στη Ρόδο και θα κάνει την πρώτη του προπόνηση σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκέμβρη με την ομάδα, θέλοντας να βελτιώσει την εικόνα ενόψει των κρίσιμων ματς που έρχονται.
