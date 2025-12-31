Κρις Σίλβα: Τέλος από την ΑΕΚ, ενημέρωσε τους ανθρώπους της πως αποχωρεί
Ο Κρις Σίλβα ενημέρωσε την ΑΕΚ πως σκοπεύει να αποχωρήσει από την ομάδα. Ο Γκαμπονέζος σέντερ, μετά το εξαιρετικό πρώτο μισό της σεζόν, συγκέντρωσε πάνω του αρκετά βλέμματα από την Ευρώπη και όπως όλα δείχνουν, η επόμενη ομάδα του θα είναι η Φενέρμπαχτσε.
Είδηση που άλλωστε έγινε γνωστή από το βράδυ της Τρίτης στην Τουρκία. Η ΑΕΚ έκανε προσπάθεια να τον διατηρήσει στο ρόστερ της, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές, αλλά ο ίδιος θέλει να συνεχίσει στην EuroLeague.
Άλλωστε, στο αρχικό του συμβόλαιο υπήρχε buy out για ομάδα EuroLeague, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ. Θυμίζουμε άλλωστε πως ο Σίλβα ήταν ο MVP των ομίλων του BCL και ο κορυφαίος ψηλός της διοργάνωσης με διαφορά.
Φέτος, ο σέντερ της ΑΕΚ μετράει 14.8 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε πέντε συμμετοχές στη διοργάνωση και το κενό που αφήνει αναμένεται να καλυφθεί με ποιοτικό αντικαταστάτη.
Αφού η ΑΕΚ πλέον έχει μόνο τον Γάιο Σκορδίλη στη θέση του σέντερ, ενώ βοήθειες εκεί για ένα διάστημα θα δώσει ο ΡαϊΚουάν Γκρέι. Η ΑΕΚ, άλλωστε, είναι ενεργή στην αγορά εδώ και καιρό, προετοιμαζόμενη για παν ενδεχόμενο ενώ παράλληλα προσπαθεί να κλείσει γκαρντ, έχοντας στη λίστα της τον Ματ Τόμας, αφού ο Κλαβέλ δεν έχει πείσει.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.