Οι δρόμοι της ΑΕΚ με τον Κρις Σίλβα αναμένεται να χωρίσουν, με τον Γκαμπονέζο σέντερ να ενημερώνει την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ πως θα αποχωρήσει.

Ο Κρις Σίλβα ενημέρωσε την ΑΕΚ πως σκοπεύει να αποχωρήσει από την ομάδα. Ο Γκαμπονέζος σέντερ, μετά το εξαιρετικό πρώτο μισό της σεζόν, συγκέντρωσε πάνω του αρκετά βλέμματα από την Ευρώπη και όπως όλα δείχνουν, η επόμενη ομάδα του θα είναι η Φενέρμπαχτσε.

Είδηση που άλλωστε έγινε γνωστή από το βράδυ της Τρίτης στην Τουρκία. Η ΑΕΚ έκανε προσπάθεια να τον διατηρήσει στο ρόστερ της, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές, αλλά ο ίδιος θέλει να συνεχίσει στην EuroLeague.

Άλλωστε, στο αρχικό του συμβόλαιο υπήρχε buy out για ομάδα EuroLeague, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ. Θυμίζουμε άλλωστε πως ο Σίλβα ήταν ο MVP των ομίλων του BCL και ο κορυφαίος ψηλός της διοργάνωσης με διαφορά.

Φέτος, ο σέντερ της ΑΕΚ μετράει 14.8 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε πέντε συμμετοχές στη διοργάνωση και το κενό που αφήνει αναμένεται να καλυφθεί με ποιοτικό αντικαταστάτη.

Αφού η ΑΕΚ πλέον έχει μόνο τον Γάιο Σκορδίλη στη θέση του σέντερ, ενώ βοήθειες εκεί για ένα διάστημα θα δώσει ο ΡαϊΚουάν Γκρέι. Η ΑΕΚ, άλλωστε, είναι ενεργή στην αγορά εδώ και καιρό, προετοιμαζόμενη για παν ενδεχόμενο ενώ παράλληλα προσπαθεί να κλείσει γκαρντ, έχοντας στη λίστα της τον Ματ Τόμας, αφού ο Κλαβέλ δεν έχει πείσει.