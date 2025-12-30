H Kαρδίτσα ανακοίνωσε τον Μάριο Πουλιανίτη, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Από τις 25 Δεκέμβρη του Gazzetta σας είχε ενημερώσει πως στην Καρδίτσα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάριος Πουλιανίτης. Και η ομάδα της Θεσσαλίας σήμερα, Τρίτη 30 Δεκέμβρη ανακοίνωσε την απόκτηση του παίκτη που αγωνιζόταν στον Ηρακλή.

Άλλη μια λύση για την περιφερειακή γραμμή της Καρδίτσας, η οποία συνεχίζει και στο BCL, όπου θα παίξει με την Σουμπότιτσα για το play in της διοργάνωσης.

Η ανακοίνωση της Καρδίτσας

O Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Μάριου Πουλιανίτη στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας.

Ο Έλληνας αθλητής, μέχρι πρόσφατα παίκτης του Ηρακλή, έρχεται να δώσει ταλέντο και ενέργεια στην περιφερειακή γραμμή της ομάδας μας.

Ο Μάριος Πουλιανίτης είναι 26 ετών (γεννήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 1999 ) έχει ύψος 1.93 μ. και αγωνίζεται στις δύο θέσεις των γκαρντ. Ξεκίνησε το μπάσκετ στο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη και συνέχισε στον Αίαντα Ευόσμου, τον Πανσερραϊκό και το 2021 μετακόμισε στην Α2 Εθνική με το Φίλιππο Βέροιας. Αγωνίστηκε στην Α2 με την Καβάλα, τον Ηρακλή, ενώ πέρυσι φόρεσε τη φανέλα των Τρικάλων, με τον ίδιο να καταγράφει 11.3 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ σε 32 αγώνες.

Καλωσορίζουμε το Μάριο στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας.