Πανιώνιος: Τέλος και ο Χαντς
Τίτλοι τέλους έπεσαν στη συνεργασία του Πανιωνίου με τον Τζέιλεν Χαντς. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύσης της συνεργασίας με τον Αμερικανό γκαρντ.
Φέτος με τους κυανέρυθρους είχε 8.7 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο Eurocup είχε 11.5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ ανά παιχνίδι.
Λίγο νωρίτερα είχε ανακοινώσει και το τέλος της συνεργασίας με τον Ηλία Ζούρο και περιμένει την απάντηση του Νέναντ Μάρκοβιτς.
Αναλυτικά
Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή Jaylen Hands.
Του ευχόμαστε ο,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του.
