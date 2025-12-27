Κολοσσός - Μύκονος: Τρομερή alley oop ασίστ μισού γηπέδου ο Άπλμπι!
Λίγο πριν από το τέλος της 1ης περιόδου η Μύκονος έμελλε να προσφέρει την καλύτερη φάση του αγώνα στη Ρόδο με αντίπαλο τον γηπεδούχο Κολοσσό.
Ένα άστοχο σουτ του Ιωσήφ Κολοβέρου έφερε τους φιλοξενούμενους σε καταστάσεις transition, με τον Ταϊρί Άπλμπι να «σερβίρει» alley oop ασίστ μισού γηπέδου.
Για την ακρίβεια ο Μάιλς Χέσον είχε ήδη... δείξει με το δάχτυλο ότι περίμενε την alley oop πάσα και την εκμεταλλεύτηκε δεόντως με εντυπωσιακό κάρφωμα.
