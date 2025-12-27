Την καλύτερη φάση του αγώνα «έβγαλε» η Μύκονος με πρωταγωνιστές του Ταϊρί Άπλμπι και Μάιλς Χέσον.

Λίγο πριν από το τέλος της 1ης περιόδου η Μύκονος έμελλε να προσφέρει την καλύτερη φάση του αγώνα στη Ρόδο με αντίπαλο τον γηπεδούχο Κολοσσό.

Ένα άστοχο σουτ του Ιωσήφ Κολοβέρου έφερε τους φιλοξενούμενους σε καταστάσεις transition, με τον Ταϊρί Άπλμπι να «σερβίρει» alley oop ασίστ μισού γηπέδου.

Για την ακρίβεια ο Μάιλς Χέσον είχε ήδη... δείξει με το δάχτυλο ότι περίμενε την alley oop πάσα και την εκμεταλλεύτηκε δεόντως με εντυπωσιακό κάρφωμα.