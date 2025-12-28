Ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Πανιωνίου μέσω ανάρτησής του «κατήγγειλε» οπαδική σελίδα κάνοντας λόγο για «χυδαία φωτογραφία».

Ο Ηρακλής έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον ανήμπορο να αντιδράσει Πανιώνιο και επικράτησε εύκολα στο κατάμεστο «Ιβανώφειο» με 80-66 για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η συνέχεια για την ομάδα της Νέας Σμύρνης είχε την παραίτηση του Ηλία Ζούρου που την ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στο flash interview, μετά το τέλος του αγώνα με τον Ηρακλή.

Ωστόσο, το ματς δεν ολοκληρώθηκε μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ, με τον Διευθυντή Επικοινωνίας του Πανιωνίου, Νίκου Μπουρλάκη να φωτογραφίζει οπαδική σελίδα της ομάδας της Θεσσαλονίκης κάνοντας λόγο για «χυδαία φωτογραφία».

Η ανάρτηση

«Οπαδική σελίδα του Ηρακλή στα social media, μετά το τέλος του αγώνα, έκρινε σκόπιμο να "γιορτάσει" με τον πλέον χυδαίο τρόπο (προφανώς με τη βοήθεια ΑΙ που δεν μπορεί να διαχωρίσει την "ιδέα" από τη χυδαιότητα) και με μια φωτογραφία που παραβιάζει απόλυτα κάθε έννοια ηθικής και σεβασμού.

Δεν πρόκειται να αναδημοσιεύσω τη φωτογραφία, διότι είναι η απόλυτη έκφραση αλητείας. Το "περιεχόμενο" έχει τον Ηρακλή με ένα ρόπαλο και ένα μάτσο οπαδούς (που περισσότερο μοιάζουν με ζόμπι) να απειλούν και να περιγελούν έναν αθλητή του Πανιωνίου που φορά τη φανέλα με το νούμερο 8. Αυτή, δηλαδή, που έχει αποσυρθεί προς τιμήν του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς.

Δεν θα χρειαστώ την βοήθεια ΑΙ για να γράψω ότι ο Μπόμπαν είναι σύμβολο του Πανιωνίου κυρίως και του ελληνικού μπάσκετ ακολούθως. Ένας αθλητής που είχε συγκινήσει όλο τον κόσμο και είχε ενώσει τους πάντες.

Φαίνεται ότι ορισμένοι υπό την ασυλία του χάους που επικρατεί στο διαδίκτυο, θεωρούν ότι μπορούν να δημοσιεύουν ό,τι θέλουν, να προσβάλλουν μνήμες, συνειδήσεις και σύμβολα, αλλά κυρίως να τοποθετούν τα αρρωστημένα τους αισθήματα πάνω από οτιδήποτε ανθρώπινο.

Είναι τουλάχιστον ντροπή και όσοι δεν ντρέπονται θα πρέπει άμεσα να επισκεφτούν ψυχολόγο μήπως και ανακαλύψουν τι πραγματικά είναι. Διότι άνθρωποι δεν είναι!»