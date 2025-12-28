Ο Πανιώνιος ψάχνει τις αλλαγές για να σώσει τη σεζόν, με τον Ηλία Ζούρο να έχει συνάντηση με τη διοίκηση που δύσκολα θα αλλάξει τα δεδομένα μετά την παραίτησή του. Ποιοι είναι οι υποψήφιοι για τον πάγκο των «κυανέρυθρων».

Η σεζόν δεν έχει εξελιχθεί όπως θα ήθελαν στον Πανιώνιο, με την ομάδα να βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης στη Stoiximan GBL. Οι «κυανέρυθροι» ηττήθηκαν από τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη και μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Ηλίας Ζούρος ανέφερε on air πως παραιτείται.

Ο Έλληνας κόουτς έχει συνάντηση το μεσημέρι της Κυριακής με τη διοίκηση, όπου αναμένεται να γραφτεί ο επίλογος. Καθώς υπάρχει... βαριά ατμόσφαιρα και δύσκολα θα γίνει ανατροπή δεδομένων, με τον Ζούρο να τονίζει χθες στη συνέντευξη Τύπου πως «έχω την διάθεση να παλέψω αλλά ίσως κάτι πρέπει να γίνει».

Οι επιλογές για το μέλλον στον Πανιώνιο είναι συγκεκριμένες, αφού στη λίστα υπάρχουν οι Νέναντ Μάρκοβιτς και Γιώργος Λιμνιάτης, ενώ δεν αποκλείεται να πέσει στο τραπέζι και κάποιο όνομα-έκπληξη.

Οι εξελίξεις αναμένεται να τρέξουν άμεσα, τόσο για τη θέση του προπονητή, όσο και για το ρόστερ, με τον Τζο Τόμασον να βρίσκεται στο ραντάρ του Πανιωνίου. Ο πρώην παίκτης του Προμηθέα αγωνίζεται στην Τόφας, με τον Πανιώνιο να προσπαθεί να τον πείσει να γίνει κάτοικος Αθήνας.

Γεγονός που θα δημιουργήσει φυσικά συμφόρηση στο ρόστερ και μπορεί να σημάνει το τέλος της συνεργασίας με τον Τζέιλεν Χαντς.