Ο Νίκος Καρφής γράφει για την ΑΕΚ που έδειξε χαρακτήρα παρά τις δυσκολίες, έχοντας πολλούς... Άγιους Βασίληδες στο παρκέ.

Η ΑΕΚ ήταν αναγκασμένη να παίξει ένα ματς κόντρα σε μια ομάδα που βρίσκεται στην καλύτερη φάση της από το ξεκίνημα της σεζόν, έχοντας κάνει και διορθωτικές κινήσεις που την βελτίωσαν. Ο Άρης ήρθε στη SUNEL Arena με καλή ψυχολογία και ήταν πολύ επικίνδυνος με την ποιότητα που διαθέτει.

Αν συνυπολογίσουμε και τις σημαντικές απουσίες της Ένωσης, τότε το ματς ήταν... παγίδα για το σύνολο του Σάκοτα. Η Βασίλισσα έπαιξε χωρίς Κλαβέλ, Μπράουν. Δηλαδή χωρίς τις δύο προσθήκες της. Αγωνίστηκε ξανά χωρίς Κουζμίνσκας. Κι όμως βρήκε τις λύσεις να πάρει μια νίκη χρυσάφι κόντρα στον Άρη.

Για να γίνει αυτό χρειάστηκαν αρκετοί...Άι Βασίληδες

Οι πολλοί Άι Βασίληδες

Η ΑΕΚ χρειαζόταν να βρει μεγάλο ματς από αρκετούς παίκτες. Και ειδικά ο ελληνικός κορμός βγήκε μπροστά και ήταν καθοριστικός στο να έρθει το ροζ φύλλο αγώνα.

Αρχικά ο κορυφαίος του ματς, ο Κατσίβελης με την πληρέστερη εμφάνιση του στον επιθετικό τομέα φέτος. Τελείωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, 3 ασίστ, 7/14 σουτ και ανέλαβε πολλές πρωτοβουλίες για να έρθει αυτή η νίκη. Έπαιξε με αυτοπεποίθηση και ήταν πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. Ένα... κλειδί για τον Σάκοτα στην φετινή ΑΕΚ.

Πάμε και στον πολύτιμο, τον captain Φλιώνη. Ο πιο... παλιός της ΑΕΚ έδωσε σημαντικές λύσεις και στις δύο μεριές του παρκέ. Είχε 11 πόντους με 3/4 τρίποντα, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα σε μια εξαιρετική βραδιά. Κουμαντάρει τέλεια τον ρυθμό και διαβάζει το παιχνίδι.

Ο... Άγιος Βασίλης Χαραλαμπόπουλος συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε στη Μύκονο. Ο άνθρωπος που άλλαξε το ματς με την αμυντική του προσήλωση. Είχε 6 πόντους και 6 ριμπάουντ, αλλά εκεί που θα πρέπει να σταθούμε είναι τα 5 κλεψίματα και τα 2 μπλοκ του. Φοβερός αμυντικά σε άλλο ένα ματς.

Ο ελληνικός κορμός τα... έσπασε κόντρα στον Άρη. Εντυπωσιακή η συγκεκριμένη τριάδα.

'Αντεξε παρά τις απουσίες και την πίεση του Άρη

Η ΑΕΚ δείχνει χαρακτήρα σε άλλο ένα ματς. Έπαιξε με ένα πολύ σφιχτό rotation 7-8 παικτών λόγω των πολλών απουσιών, ειδικά με τους νεοφερμένους και αντέδρασε τέλεια, παίρνοντας πολλά από πολλούς.

Κατά τη διάρκεια του ματς επίσης ποτέ δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τον Άρη που είχε απαντήσεις. Μάλιστα πέρασε και μπροστά, βάζοντας επιπλέον άγχος στην Ένωση.

Όμως η Βασίλισσα δεν τα... έχασε, κράτησε το μυαλό της και έχοντας αρκετούς πρωταγωνιστές κατάφερε να βρει λύσεις σε όλα τα προβλήματα που της έβαλε η εξαιρετική ομάδα του Μίλιτσιτς.

Λύσεις εκτός των τριών Ελλήνων που αναφέραμε παραπάνω, έδωσαν οι συνήθεις ύποπτοι Σίλβα, Γκρέι και Μπάρτλεϊ, αλλά και ο ανεβασμένος το τελευταίο διάστημα Αρμς.

Η ΑΕΚ πήρε 23 πόντους από λάθη αντίπαλου, ενώ ο Άρης βρήκε 12 πόντους με τέτοιο είδος επίθεσης. Σημαντική διαφορά.

ΥΓ: Η ΑΕΚ πρέπει να δει τι θα κάνει με τον Κλαβέλ που δεν πείθει, ενώ περιμένει καρτερικά και τον Σίλβα που έχει πρόταση για νέο συμβόλαιο, αλλά και πολλούς... μνηστήρες να περιμένουν.

ΥΓ 1: Εξαιρετική ατμόσφαιρα από όσους βρέθηκαν στη SUNEL Arena το απόγευμα του Σαββάτου

ΥΓ 2: Ο ελληνικός κορμός της Ένωσης έχει ποιότητα και πρέπει να συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς.

ΥΓ 3: Περάστε όμορφες στιγμές με τους δικούς σας ανθρώπους και θα τα ξαναπούμε το νέο έτος. Καλές γιορτές σε όλους!