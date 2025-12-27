Ο προπονητής του Κολοσσού Χαβιέ Καράσκο ανέλυσε τα αίτια της ήττας από τη Μύκονο στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο.

Με την απογοήτευση αποτυπωμένη στο πρόσωπο του ο προπονητής του Κολοσσού Χαβιέ Καράσκο αναφέρθηκε στην εντός έδρας ήττα από τη Μύκονο για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

«Αρχικά, να πω ευχαριστώ στον κόσμο της ομάδας. Μας υποστήριζαν καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό. Συγχαρητήρια στη Μύκονο που κέρδισε ένα δύσκολο παιχνίδι. Το κλειδί ήταν στην πρώτη περίοδο που χάσαμε πολλά σουτ, εκείνοι βρήκαν εύκολα καλάθια στο τρανζίσιον και κατάφεραν να χτίσουν μία διαφορά» δήλωσε αρχικά στη συνέντευξη Τύπου ο Ισπανός τεχνικός των «θαλασσί».

Και ο Χαβιέ Καράσκο συμπλήρωσε αφήνοντας ξεκάθαρα αιχμές για τη διαιτησία: «Στη δεύτερη περίοδο τα πήγαμε καλύτερα, αλλά όχι όσο καλά θα μπορούσαμε. Στην τρίτη περίοδο κάναμε μία σημαντική προσπάθεια. Ακόμη κι όταν ήμασταν στα καλύτερά μας, με κάποιες λάθος δικές μας αποφάσεις και κάποια σφυρίγματα από τους διαιτητές, δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτό που πρέπει και χάσαμε τη συγκέντρωσή μας. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι αναφορικά με τα επιθετικά μας ριμπάουντ, όχι τόσο καλά στο αμυντικό κομμάτι, όπου λιγάκι υποφέραμε. Βάλαμε τρίποντα, χάσαμε μερικά, αλλά αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού».

