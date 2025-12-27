Ο προπονητής της Μυκόνου Βαγγέλης Ζιάγκος μίλησε για το μέταλλο που έχει η ομάδα του.

Τα εύσημα στους παίκτες του απένειμε ο προπονητής της Μυκόνου Βαγγέλης Ζιάγκος, μετά το τέλος του αγώνα με τον Κολοσσό στη Ρόδο, όπου επετεύχθη η πέμπτη νίκη στο πρωτάθλημα.

«Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Ήταν μια νίκη προσωπικότητας, τακτικής και πνευματικών δεξιοτήτων. Είναι μια νίκη που ανήκει εξ ολοκλήρου στα παιδιά και στους συνεργάτες μου. Έγινε μια πολύ καλή εβδομάδα προετοιμασίας από όλους. Κατά τη γνώμη μου, και εκ του αποτελέσματος, εκπονήθηκε ένα αποτελεσματικό πλάνο ως προς το κομμάτι της τακτικής» δήλωσε ο τεχνικός της Μυκόνου στη συνέντευξη Τύπου.

Και ο Βαγγέλης Ζιάγκος, συμπλήρωσε: «Η σοβαρότητα των παιδιών, η αποτελεσματικότητα στις αποφάσεις τους, η νηφαλιότητα και η ψυχραιμία, όταν κλήθηκαν να κάνουν τη δική τους αντεπίθεση μετά από ένα κακό τρίτο δεκάλεπτο, όταν το ματς γύρισε τούμπα, γενικώς ο τρόπος που τα παιδιά αντέδρασαν δείχνει μέταλλο. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία στον Κολοσσό Ρόδου για τη συνέχεια και ετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στη Μύκονο».

