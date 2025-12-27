Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς άφησε εμμέσως πλην σαφώς αιχμές για την διαιτησία του αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ στη SUNEL Arena.

Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια του αγώνα με αντίπαλο τον Άρη στη SUNEL Arena με 82-76.

Μετά το τέλος ο προπονητής των Θεσσαλονικιών μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ είπε ότι «είναι πολλά πράγματα που έγιναν, ξέραμε ότι ήρθαμε σε μια δύσκολη έδρα. Έπρεπε να ξεπεράσουμε πολλά εμπόδια και καταστάσεις. Είναι συνθήκες που δεν πρέπει να μας παίρνουν το μυαλό και τη συγκέντρωση μας για πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε.»

Και συνέχισε: «Ετσι δεν ξεκινήσαμε καλά στο παιχνίδι. Πρέπει να παίζουμε για 40 λεπτά. Κάναμε την προσπάθειά μας, επιστρέψαμε. Οι λεπτομέρειες έκριναν το παιχνίδι, οι δικές μας, οι δικές τους, των διαιτητών. Πρέπει να μάθουμε και να βελτιωθούμε στη συνέχεια».