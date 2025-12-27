Μαρούσι: Τέλος και επίσημα ο Μπριγκς, οδεύει προς Μύκονο
Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» έλαβε τέλος και ο Τζάστιν Μπριγκς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την ομάδα του Αμαρουσίου.
Όπως είχε γράψει το Gazzetta, ο Αμερικανός σέντερ δεν θα συνέχισε στην ομάδα των βορείων προαστίων, η οποία και ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.
Ο Μπριγκς ωστόσο αναμένεται να παραμείνει στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL καθώς πρόκειται να συνεχίσει την καριέρα του στη Μύκονο.
Η ανακοίνωση του Αμαρουσίου
«H KAE ΜΑΡΟΥΣΙ Chery ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή Τζάστιν Μπριγκς. Τον ευχαριστεί για την προσφορά του και του εύχεται “καλή συνέχεια” στην ζωή και την καριέρα του.»
