Τελειώνει ο Μπριγκς από το Μαρούσι

Μαρούσι: Τελειώνει ο Μπριγκς
Η δεύτερη θητεία του Τζάστιν Μπριγκς στο Μαρούσι ολοκληρώνεται, καθώς ο 28χρονος Αμερικανός σέντερ (2,08 μ.) αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα των Βορείων Προαστίων.
Ο Μπριγκς επέστρεψε φέτος στο Μαρούσι, μετά το περσινό πέρασμά του από το κλειστό του Αγίου Θωμά, για να ενισχύσει τη γραμμή ψηλών των «κιτρινόμαυρων».
Το Μαρούσι υποχρεώθηκε να αναπροσαρμόσει τους στόχους του, μετρώντας οκτώ ήττες σε δέκα αγώνες στη Stoiximan GBL, ολοκληρώνοντας τον α' γύρο του πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR (27/12, εντός) και τον Κολοσσό Ρόδου (4/1, εκτός).
Ο Μπριγκς αποχωρεί, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 5,5 πόντους και 4,2 ριμπάουντ σε τέσσερις αγώνες στο πρωτάθλημα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.