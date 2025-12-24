Τελειώνει ο Μπριγκς από το Μαρούσι

Ο Τζάστιν Μπριγκς αναμένεται να ολοκληρώσει την παρουσία του στο Μαρούσι και να αποχωρήσει από την ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Η δεύτερη θητεία του Τζάστιν Μπριγκς στο Μαρούσι ολοκληρώνεται, καθώς ο 28χρονος Αμερικανός σέντερ (2,08 μ.) αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Ο Μπριγκς επέστρεψε φέτος στο Μαρούσι, μετά το περσινό πέρασμά του από το κλειστό του Αγίου Θωμά, για να ενισχύσει τη γραμμή ψηλών των «κιτρινόμαυρων».

Το Μαρούσι υποχρεώθηκε να αναπροσαρμόσει τους στόχους του, μετρώντας οκτώ ήττες σε δέκα αγώνες στη Stoiximan GBL, ολοκληρώνοντας τον α' γύρο του πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR (27/12, εντός) και τον Κολοσσό Ρόδου (4/1, εκτός).

Ο Μπριγκς αποχωρεί, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 5,5 πόντους και 4,2 ριμπάουντ σε τέσσερις αγώνες στο πρωτάθλημα.