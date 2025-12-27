Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στον αγώνα που δεσπόζει στο πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και ο Ντράγκαν Σάκοτα κατέληξε στην εξάδα των ξένων.

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη στη SUNEL Arena (27/12, 16:00, LIVE από το Gazzetta) ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η «Ένωση» επιδιώκει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να παραμείνει μόνη στην τέταρτη θέση της κατάταξης, ενώ ο Ντράγκαν Σάκοτα κατέληξε στην εξάδα των ξένων.

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ θα παραταχθεί κόντρα στον Άρη με τους Ραϊκουάν Γκρέι, Φρανκ Μπάρτλεϊ, Κρις Σίλβα, Τζιάν Κλαβέλ, Λούκας Λεκαβίτσιους και Άντονις Αρμς. Εκτός εξάδας ξένων έμειναν οι Κουζμίνσκας και Μπράουν.

Εξάλλου, ο Σάκοτα παραδέχθηκε ενόψει Άρη πως: «Ο Άρης έχει φορμαριστεί. Ξεκίνησε να κερδίζει στην Ευρώπη και στο Πρωτάθλημα και ξέρουμε τι μάς περιμένει. Διαθέτει παίκτες με μεγάλη εμπειρία, παίζει καλή άμυνα και έχει προσωπικότητες επιθετικά, όπως οι Τζόουνς, Νουά, Άντζουζιτς. Απαιτείται μεγάλη προσοχή. Ελπίζουμε, ότι θα γεμίσουν οι οπαδοί μας το γήπεδο και θα μας βοηθήσουν όπως άλλωστε κάνουν πάντα».