Ηρακλής: Κατάμεστο το Ιβανώφειο κόντρα στον Πανιώνιο
Στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Πανιώνιο (27/12, 18:15, ΕΡΤ2 Σπορ), με στόχο την πέμπτη νίκη στο πρωτάθλημα, απέναντι στον «Ιστορικό», που παραμένει στην τελευταία θέση της κατάταξης με 10 ήττες σε 11 αγώνες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προπονητής του Ηρακλή, Ζόραν Λούκιτς, παραδέχθηκε ότι «ίσως αυτός να είναι ο αγώνας της χρονιάς για εμάς». Σε κάθε περίπτωση, το Ιβανώφειο θα είναι κατάμεστο, αφού ο «Γηραιός» ανακοίνωσε sold out λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του σημαντικού αγώνα με τον Πανιώνιο.
Οι «κυανόλευκοι» μετρούν δύο νίκες σε πέντε αγώνες στο γήπεδό τους, ενώ όσον αφορά τον Πανιώνιο, οι «κυανέρυθροι» έχουν ρεκόρ 0-6 μακριά από τη Γλυφάδα.
