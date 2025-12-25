Τέλος ο Πουλιανίτης από τον Ηρακλή

Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Μάριο Πουλιανίτη.

Ο Ηρακλής στρέφεται στον εντός έδρας αγώνα με τον Πανιώνιο (27/12, 18:15), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, διεκδικώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα απέναντι στους «κυανέρυθρους», που παραμένουν στην τελευταία θέση της κατάταξης με 10 ήττες σε 11 αγώνες.

Στο μεταξύ, οι «κυανόλευκοι» ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Μάριο Πουλιανίτη, ο οποίος αποχωρεί από το Ιβανώφειο έπειτα από τρεις συμμετοχές, με 0,7 πόντους μ.ό. σε 3.8 λεπτά ανά αγώνα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Μάριο Πουλιανίτη.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του».

