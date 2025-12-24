Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ράιαν Τέιλορ.

Ο Κολοσσός Ρόδου έχει μπροστά του τη σημαντική αναμέτρηση με τη Μύκονο (27/12, 16:00) στο Κ.Γ. Καλλιθέας, διεκδικώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις της κατάταξης, έχοντας ρεκόρ 2-8 έπειτα από 11 αγωνιστικές στη Stoiximan GBL.

Στο μεταξύ, οι Ροδίτες ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Ράιαν Τέιλορ. Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε σε εννιά ματς στο πρωτάθλημα με τον Κολοσσό, σημειώνοντας 8.2 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Κολοσσός

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ράιαν Τέιλορ.

Ευχαριστούμε τον Ράιαν για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».