Κολοσσός: Τέλος ο Ράιαν Τέιλορ από τους Ροδίτες
Ο Κολοσσός Ρόδου έχει μπροστά του τη σημαντική αναμέτρηση με τη Μύκονο (27/12, 16:00) στο Κ.Γ. Καλλιθέας, διεκδικώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις της κατάταξης, έχοντας ρεκόρ 2-8 έπειτα από 11 αγωνιστικές στη Stoiximan GBL.
Στο μεταξύ, οι Ροδίτες ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Ράιαν Τέιλορ. Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε σε εννιά ματς στο πρωτάθλημα με τον Κολοσσό, σημειώνοντας 8.2 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Κολοσσός
«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ράιαν Τέιλορ.
Ευχαριστούμε τον Ράιαν για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».
