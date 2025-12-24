Κολοσσός: Τέλος ο Ράιαν Τέιλορ από τους Ροδίτες

Κολοσσός: Τέλος ο Ράιαν Τέιλορ από τους Ροδίτες

Γιάννης Σταυρουλάκης
Ο Ράιαν Τέιλορ

Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ράιαν Τέιλορ.

Ο Κολοσσός Ρόδου έχει μπροστά του τη σημαντική αναμέτρηση με τη Μύκονο (27/12, 16:00) στο Κ.Γ. Καλλιθέας, διεκδικώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις της κατάταξης, έχοντας ρεκόρ 2-8 έπειτα από 11 αγωνιστικές στη Stoiximan GBL.

Στο μεταξύ, οι Ροδίτες ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Ράιαν Τέιλορ. Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε σε εννιά ματς στο πρωτάθλημα με τον Κολοσσό, σημειώνοντας 8.2 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Κολοσσός

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ράιαν Τέιλορ.

image

Ευχαριστούμε τον Ράιαν για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

@Photo credits: eurokinissi
     

