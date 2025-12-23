Ο ΠΑΟΚ ζυγίζει τα δεδομένα της υπόθεσης του Νίκου Χουγκάζ και εξετάζει παράλληλα την περίπτωση του Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς ο οποίος ήδη «κυκλοφορεί» στην αγορά.

Το όνομα του Νίκου Χουγκάζ ακούστηκε για πρώτη φορά στο εσωτερικό του ΠΑΟΚ στην πρώτη συνάντηση του Γιούρι Ζντοβτς με τα μέλη της τωρινής διοίκησης. Σ’ εκείνη την κατ’ ιδίαν συζήτηση, ο Σλοβένος τεχνικός εκτίμησε ότι η ενίσχυση του ελληνικού στοιχεία θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα κι έτσι έθεσε την περίπτωση του διεθνή φόργουορντ. Την ίδια εποχή, ο Νικ Χουγκάζ άφηνε πίσω του ένα δύσκολο διάστημα καθώς είχε τραυματιστεί στο ξεκίνημα της σεζόν με συνέπεια την απώλεια (περίπου) των δύο πρώτων μηνών της σεζόν.

Πλέον, ο 25χρονος φόργουορντ βρίσκεται στο rotation της Τσεντεβίτα Ολίμπια με την οποία έχει υπογράψει κλειστό συμβόλαιο συνεργασίας. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι αυτό προβλέπει buy out μόνο για ομάδες της Euroleague, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και στο ενδεχόμενο συμφωνίας του ΠΑΟΚ με τον παίκτη, τίποτα δεν μπορεί να γίνει δίχως τη συναίνεση της ομάδας από τη Λουμπλιάνα. Γι’ αυτόν τον λόγο, η περίπτωσή του θεωρείται δύσκολη, αλλά στον Δικέφαλο ασχολούνται μ’ αυτή εδώ και τουλάχιστον έναν μήνα και έχουν σκοπό να δωσουν μεγαλη αποζημιωση στην Τσεντεβιτα.

Παράλληλά όμως κοιτούν και τις εναλλακτικές επιλογές τους έχοντας εστιάσει πλέον στη θέση «4». Εκεί, υπάρχει ευδιάκριτη διαφορά ποιότητας μεταξύ της πρώτης επιλογής (Κλίβελαντ Μέλβιν) με τους παίκτες που έρχονται από τον πάγκο. Ο Νίκος Περσίδης, έχει χρειαστεί, να παίξει σε ρόλο κατά συνθήκη «4αριου», το ίδιο ισχύει και για τον Δημήτρη Σλαφτσάκη.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο ΠΑΟΚ εξετάζει περιπτώσεις και ξένων αθλητών και σύμφωνα με πληροφορίες μία εξ’ αυτών είναι ο 30χρονος Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς ο οποίος είναι στην αγορά εδώ και τουλάχιστον δέκα ημέρες. Ο Βόσνιος φόργουορντ ανήκει στην ιταλική Τραπάνι η οποία όμως – λόγω οικονομικών προβλημάτων – παρουσιάζει εικόνα αποσύνθεσης χάνει τον έναν παίκτη μετά τον άλλον.

Φέτος, ο Αλιμπέγκοβιτς έχει 9.6 πόντους ανά παιχνίδι και 3.2 ριμπάουντ. Η τωρινή σεζόν του είναι η 3η στην ιταλική ομάδα καθώς για μια τετραετία ήταν στη Βίρτους Μπολόνια και για μια χρονιά στην Τσεντεβίτα Ολίμπια.