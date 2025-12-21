Ο Λεωνίδας Κασελάκης υπέστη κάταγμα στη μύτη, ωστόσο επέστρεψε στον αγώνα απέναντι στο Μαρούσι με δική του ευθύνη.

Η Καρδίτσα υποδέχθηκε το Μαρούσι, στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, και ο Λεωνίδας Κασελάκης υπέστη κάταγμα στη μύτη στην πρώτη περίοδο της αναμέτρησης απέναντι στην ομάδα των Βορείων Προαστίων, έπειτα από σύγκρουση με τον Μαξίμ Σάλας.

Ο Έλληνας φόργουορντ επιχείρησε να σταματήσει τον Σάλας, ο οποίος έτρεχε στον αιφνιδιασμό, όμως τραυματίστηκε από τη σύγκρουσή τους και του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες. Ο Κασελάκης υπέστη κάταγμα στη μύτη, ωστόσο στα μέσα της δεύτερης περιόδου επέστρεψε στο ματς με δική του ευθύνη, όπως ανέφερε ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ!

Μετά από λίγη ώρα στο παρκέ, αποχώρησε εκ νέου για τα αποδυτήρια λόγω αιμορραγίας, ωστόσο επέστρεψε στην τρίτη περίοδο, προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια των Θεσσαλών στο κρίσιμο ματς απέναντι στους «κιτρινόμαυρους».