Ολυμπιακός επικράτησε με 100-86 του Κολοσσού, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν το 11/11 στην Stoiximan GBL και να φτάνουν τις έξι 100άρες. Δείτε τα highlights του ματς.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Κολοσσό και με τελικό σκορ 100-86 επικράτησε, κάνοντας το 11/11 στη φετινή Stoiximan GBL.

Την παράσταση έκλεψε ο Ντόρσεϊ με τους 41 πόντους του, αλλά και ο Μόντε Μόρις που έκανε το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό.