Ολυμπιακός - Κολοσσός: Τα Highlights του αγώνα
Ολυμπιακός επικράτησε με 100-86 του Κολοσσού, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν το 11/11 στην Stoiximan GBL και να φτάνουν τις έξι 100άρες. Δείτε τα highlights του ματς.
Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Κολοσσό και με τελικό σκορ 100-86 επικράτησε, κάνοντας το 11/11 στη φετινή Stoiximan GBL.
- Ο Μπαρτζώκας επιβεβαιωσε το Gazzetta: «Ο Φαλ θα γυρίσει μέσα στη σεζόν»
- Ο απολογισμός του Μόρις στο πρώτο του ματς με τον Ολυμπιακό
- Με την αύρα του Μόρις και ασύλληπτο Ντόρσεϊ, μπροστά σε 7.500 κόσμο στο ΣΕΦ
Την παράσταση έκλεψε ο Ντόρσεϊ με τους 41 πόντους του, αλλά και ο Μόντε Μόρις που έκανε το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό.
Το βίντεο με τα highlights του Ολυμπιακός - Κολοσσός:
