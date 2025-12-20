Ο προπονητής του Πανιωνίου Ηλίας Ζούρος αναγνώρισε την ανωτερότητα του ΠΑΟΚ, ενώ επισήμανε την ανάγκη της ομάδας του να ενισχυθεί.

Ο Πανιώνιος δεν άντεξε στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ, γεγονός που προβλημάτισε δικαιολογημένα τον προπονητή της ομάδας Ηλία Ζούρο. Ο τεχνικός των «κυανέρυθρων» αφού συνεχάρη τον ΠΑΟΚ για τη νίκη του επισήμανε πως απαιτείται άμεσα ενίσχυση του ρόστερ.

«Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, έχει πολύ καλή ομάδα. Συγχαρητήρια και στον κόσμο, δημιούργησε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, μπασκετική και ελπίζω να συνεχίσουμε να παίζουμε σε τέτοιες ατμόσφαιρες» δήλωσε αρχικά ο Ηλίας Ζούρος μετά το τέλος του αγώνα στην PAOK Sports Arena.

Και πρόσθεσε: «Χάσαμε τον έλεγχο στο τελευταίο πεντάλεπτο της δεύτερης περιόδου. Χάσαμε πολλά ριμπάουντ, αλλά δεχθήκαμε και πολλούς πόντους στο ένας εναντίον ενός. Εύχομαι καλή συνέχεια στον ΠΑΟΚ και σε εμάς να βρούμε τον δρόμο μας για να επανέλθουμε στις νίκες».

Όσον αφορά τη μεταγραφή του Αλέξανδρου Νικολαϊδη, είπε: «Είναι ένα γκαρντ που χρειαζόμασταν πολύ. Θα έλεγα, δυστυχώς, ότι παίζουμε στο ΕuroCup με μικρό αριθμό παικτών. Είναι πολλά τα ταξίδια και τα παιχνίδια. Χρειαζόμασταν άμεσα την ενίσχυση, είναι ένα παιδί που πιστεύουμε».

Για τα νεκρά διαστήματα της ομάδας του που στο τέλος κοστίζουν, εξήγησε: «Είναι αυτό που δουλεύουμε και πρέπει να δουλέψουμε. Χάνουμε πολλές φορές τη συγκέντρωσή μας. Χρειαζόμαστε άμεσα την ενίσχυση. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να δουλέψουμε, αλλά και στην άμυνα».