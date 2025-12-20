Σάκοτα: «Δεν έχω δει ομάδα να έχει 4 ψηλούς και μαζί να μετρούν 16 φαουλ»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα σε δηλώσεις του στάθηκε στα φάουλ που χρεώθηκαν οι ψηλοί της ΑΕΚ κόντρα στη Μύκονο σχολιάζοντας τα σφυρίγματα των διαιτητών.

Επέστρεψε στις νίκες η ΑΕΚ. Η Ένωση κράτησε γερά στη Μύκονο και κατάφερε να επικρατήσει με 76-77, ενώ στο τέλος το ματς έγινε θρίλερ. Ο Μάντζαρης αστόχησε στο σουτ που θα χάριζε τη νίκη στους γηπεδούχους..

Σίλβα και Σκορδίλης, δηλαδή οι σέντερ της ΑΕΚ είχαν 4 φάουλ και οι δύο από το ξεκίνημα της 4ης περιόδου, ενώ στη συνέχεια έφυγαν και οι δύο με πέντε φάουλ. Και ο Γκρέι χρεώθηκε με 4ο φάουλ στα μέσα της 4ης περιόδου. Δύο λεπτά για το τέλος αποβλήθηκε και ο Χέσον της Μυκόνου.

Ο Σάκοτα μίλησε στην ΕΡΤ μετά το τέλος και αναφέρθηκε σε αυτό, δηλαδή στα φάουλ που χρεώθηκαν οι ψηλοί της Βασίλισσας.

«Κρατάμε μόνο το αποτέλεσμα, θέλαμε την νίκη έστω και με 1 πόντο, αν και στι πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί. Δεν εχω ξαναδεί αυτό με τα φαουλ σήμερα, δεν έχω δει ομάδα να έχει 4 ψηλούς και μαζί να μετρούν 16 φαουλ», ανέφερε.

Στη συνέντευξη Τύπου είπε αρχικά: «Και πριν το παιχνίδι μίλησα με τον κόουτς Ζιαγκο για να τον συγχαρώ. Έφτιαξαν μια ομάδα με εξαιρετική φιλοξενία. Ελέγξαμε το παιχνίδι όσο μπορούσαμε, αλλά υπάρχουν και θέματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Στο ημίχρονο είπανε ότι θέλαμε τη νίκη έστω και με ένα πόντο. Συγχαρητήρια στα παιδιά». Απέφυγε να κάνει σχόλιο όταν ρωτήθηκε για τα φάουλ στην 4η περίοδο.

«Τα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν τόσο δύσκολα. Είχαμε μικρό ροτέισιον και πολλά παιχνίδια. Μεγάλη ενέργεια έφυγε στα δύο τελευταία παιχνίδια συν ένα παιχνίδι με τη Λεβίτσε. Είχαμε απουσίες στα προηγούμενα παιχνίδια. Κάθε νίκη εκτός έδρας έχει ιδιαίτερη σημασία. Έχουμε χάσει παιχνίδι στην έδρα μας, αυτό πρέπει να καλύψουμε», είπε στο τέλος.