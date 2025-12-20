Παναθηναϊκός - Ηρακλής: Οι φίλοι του Γηραιού πήραν θέση στις εξέδρες
Όπως έγινε γνωστό, οι οργανωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού και το Ηρακλή προχώρησαν σε μια πρωτοποριακή κίνηση καθώς έγινε... συμφωνία κυρίων να βρεθούν στο Telekom Center Athens για την αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL οπαδοί και των δύο ομάδων.
Συγκεκριμένα η «Θύρα 13» των φίλων του Παναθηναϊκού και η «Αυτόνομη Θύρα 10» των φίλων του Ηρακλή συμφώνησαν να υπάρξει κοινή παρουσία οργανωμένων φιλάθλων, όπως είχε συμβεί και πέρυσι στο ματς των γυναικών μεταξύ των δύο ομάδων όταν η Θύρα 13 είχε βρεθεί στο Ιβανώφειο.
Περίπου δυόμιση ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα (20/12, 18:15) οι οργανωμένοι φίλοι του Ηρακλή είχαν ήδη πάρει θέση στο πάνω διάζωμα του Telekom Center Athens δημιουργώντας την δική τους ατμόσφαιρα.
Δείτε το σχετικό βίντεο
🔵🔥 Μία σπάνια εικόνα βλέπουμε σήμερα στο «Telekom Center Athens», καθώς στο Παναθηναϊκός - Ηρακλής παρευρίσκονται και φίλαθλοι του «Γηραιού» για πρώτη φορά στο γήπεδο των «πράσινων»!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 20, 2025
📽️ @gkouvaris #paobc pic.twitter.com/mkLeV3KFU1
