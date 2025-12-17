Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως εκλέχθηκε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Συμβούλιο αριθμεί επτά μέλη και έχει πενταετή θητεία. Πρόεδρος ο Νίκος Βεζυρτζής και αντιπρόεδρος ο Βασίλης Οικονομίδης.

Ο ΠΑΟΚ με... αέρα Αριστοτέλη Μυστακίδη εδώ και λίγες μέρες κοντράρεται με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας απόψε για τον δεύτερο γύρο του FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι στο 1-0, ενώ από την άλλη οι Πορτογάλοι βρίσκονται στο 0-1 (21:30, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ).

Aναλυτικά

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της 17 Δεκεμβρίου 2025, εκλέχθηκε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

To νέο Συμβούλιο είναι επταμελές, έχει πενταετή θητεία και την ακόλουθη σύνθεση:

Νικόλαος Βεζυρτζής, Πρόεδρος

Βασίλειος Οικονομίδης, Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Πετμεζάς, Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Ζαμπίτης, μέλος

Νικόλαος Παπαδόπουλος, μέλος

Δημήτριος Πατρίδας, μέλος

Ευάγγελος Τσακμακάς, μέλος