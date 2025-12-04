Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου γκαρντ, Τζόρνταν Ογκούντιραν.

Συνεχίζει την ενίσχυση του το Μαρούσι. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων έκανε δικό της τον Τζόρνταν Ογκούντιραν. Πρόκειται για 29χρονο point guard ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν.

Αναλυτικά

Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την απόκτηση του Αμερικανού (με ρίζες από την Νιγηρία), point guard, Jordan (Omotayo) Ogundiran (29, 1.80). Ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ξεκίνησε την σεζόν στους Bakken Bears της Δανίας με τους οποίους στο πρωτάθλημα κατέγραψε μέσο όρο 11 πόντους, 4.1 ριμπάουντ, 5.1 ασίστ και 1.6 κλεψίματα σε 7 αγώνες, ενώ στο Fiba Europe Cup οι επιδόσεις του ήταν 16.8 πόντοι (42.1% στο τρίποντο), 3 ριμπάουντ, 5.5 ασίστ σε 6 αγώνες.

Ο Jordan γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου του 1996 στο Chatsworth του Λος Άντζελες. Φοίτησε (2015-19) στο California State Polytechnic University της Pomona και έπαιξε για τους “Broncos”, όπως αποκαλούν την ομάδα μπάσκετ.

Είναι διεθνής με την Εθνική Νιγηρίας από το 2020

Jordan καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου