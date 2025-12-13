Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR Εργκίν Αταμάν μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ στη Sunel Arena τόνισε πως σημασία έχει να παίζει η ομάδα το δικό της μπάσκετ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR από τα πρώτα λεπτά έδειξε τις διαθέσεις του απέναντι στην ΑΕΚ και έφτασε σε μια εμφατική εκτός έδρας νίκη (101-63) στην 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Εργκίν Αταμάν αφού απένειμε τα εύσημα στους παίκτες του για την απόδοση τους, εξήγησε πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσει η ομάδα να παίζει το δικό της μπάσκετ, αλλά και να παραμένει δυνατή πνευματικά. Μάλιστα, εξήγησε πως θα παλέψει το «τριφύλλι» για όλους τους στόχους του.

«Κάναμε εξαιρετικό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, μία από τις 2-3 καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, σε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα και 48 ώρες μετά την ήττα στο Μιλάνο» ήταν το πρώτο σχόλιο του Τούρκου τεχνικού στο flash interview μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

«Κάθε παιχνίδι της EuroLeague είναι διαφορετικό και κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο. Στο Μιλάνο μπορεί να μην παίξαμε καλά, αλλά και η Αρμάνι έκανε εξαιρετικό ματς, έβαλε 17 τρίποντα και ο Άρμονι Μπρουκς ήταν καταπληκτικός. Πρέπει να μείνουμε σταθεροί, πρέπει να μείνουμε δυνατοί πνευματικά και να συνεχίσουμε να παίζουμε το μπάσκετ μας. Τελικά πιστεύω ότι θα παλέψουμε για τους στόχους μας» συμπλήρωσε ο Εργκίν Αταμάν δίνοντας το στίγμα για το πως πρέπει να αντιμετωπίσει τη συνέχεια ειδικά στη Euroleague η ομάδα του.

