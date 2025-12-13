AEK: Τα σουτάκια του Κλαβέλ πριν το ντεμπούτο του κόντρα στον Παναθηναϊκό
Για πρώτη φορά στη διάθεση του θα έχει ο Ντράγκαν Σάκοτα τον Τζιαν Κλαβέλ στο ματς με τον Παναθηναϊκό. Το τελευταίο απόκτημα της Ένωσης βρίσκεται στην 12άδα και θα κάνει το ντεμπούτο του κόντρα στο σύνολο του Άταμαν.
Ο Πορτορικανός γκαρντ έκανε το ζέσταμα του πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης και ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της ΑΕΚ σε ένα πολύ απαιτητικό ματς. Χαρισματικός combo guard που αποκτήθηκε για να δώσει λύσεις στον τομέα της επίθεσης και του σκοραρίσματος.
Δείτε το video του Gazzetta
Δείτε ΕπίσηςΑΕΚ: Με Σίλβα η 12άδα κόντρα στον Παναθηναϊκό
🦅 Η προθέρμανση του Κλαβέλ πριν το ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό#aek #aekbc pic.twitter.com/iAyybAcMe0— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 13, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.