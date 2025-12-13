Ο Τζιαν Κλαβέλ προετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Για πρώτη φορά στη διάθεση του θα έχει ο Ντράγκαν Σάκοτα τον Τζιαν Κλαβέλ στο ματς με τον Παναθηναϊκό. Το τελευταίο απόκτημα της Ένωσης βρίσκεται στην 12άδα και θα κάνει το ντεμπούτο του κόντρα στο σύνολο του Άταμαν.

Ο Πορτορικανός γκαρντ έκανε το ζέσταμα του πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης και ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της ΑΕΚ σε ένα πολύ απαιτητικό ματς. Χαρισματικός combo guard που αποκτήθηκε για να δώσει λύσεις στον τομέα της επίθεσης και του σκοραρίσματος.

