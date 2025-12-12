Tα προβλήματα δεν λείπουν για την ΑΕΚ, αφού πέντε ήταν οι απόντες από την προπόνηση της Παρασκευής.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της το ματς με τον Παναθηναϊκό το Σάββατο στη Sunel Arena (20:30) για τη Stoiximan GBL. Αρκετά τα θέματα για την Ένωση, αφού είχε πέντε απόντες στην προπόνηση της Παρασκευής.

Μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση με την ομάδα του Άταμαν τέθηκαν νοκ άουτ οι Κρις Σίλβα και Αντόνις Αρμς, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση. Η κατάστασή τους θα επανεκτιμηθεί το πρωί από το Ιατρικό Επιτελείο της ομάδας.

Εκτός δράσης έχουν τεθεί επίσης οι τραυματίες Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλος και Μπράουν, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Η ατυχία του Σίλβα με Λέβιτσε

Η ΑΕΚ είδε τον Κρις Σίλβα, να φεύγει για λίγο από το παρκέ κόντρα στη Λέβιτσε με πρόβλημα στο δεξί πόδι και συγκεκριμένα στον οπίσθιο μηριαίο στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά έσφιξε τα δόντια και επέστρεψε.

Πάντως φαινόταν η δυσκολία σε ορισμένες κινήσεις του, ενώ κάποιες φορές έδειχνε να κουτσαίνει, όντας επηρεασμένος από τους πόνους στο πόδι. Επιπλέον σε ορισμένες διακοπές στο ματς και όταν έβρισκε την ευκαιρία χρησιμοποιούσε ένα ειδικό εργαλείο για μασάζ στο σημείο όπου είχε τους πόνους.