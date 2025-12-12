Ο ατζέντης του Κρις Σίλβα βρίσκεται στην Αθήνα και παρακολούθησε το ματς της ΑΕΚ με τη Λέβιτσε για το BCL.

Ο Κρις Σίλβα είναι ένα από τα πιο... hot ονόματα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ το τελευταίο διάστημα, ενώ εντυπωσίασε και στη νίκη της ΑΕΚ επί της Λέβιτσε, όπου αναδείχθηκε MVP. Τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 7/8 σουτ και 33 στην αξιολόγηση.

Η ΑΕΚ είδε τον Κρις Σίλβα, να φεύγει για λίγο από το παρκέ με πρόβλημα στο δεξί πόδι και συγκεκριμένα στον οπίσθιο μηριαίο στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά έσφιξε τα δόντια και επέστρεψε

Πάντως φαινόταν η δυσκολία σε ορισμένες κινήσεις του, ενώ κάποιες φορές έδειχνε να κουτσαίνει, όντας επηρεασμένος από τους πόνους στο πόδι. Επιπλέον σε ορισμένες διακοπές στο ματς και όταν έβρισκε την ευκαιρία χρησιμοποιούσε ένα ειδικό εργαλείο για μασάζ στο σημείο όπου είχε τους πόνους.

Στην Αθήνα ο μάνατζερ του

Πάντως την αναμέτρηση με τους Σλοβάκους παρακολούθησε και ο μάνατζερ του, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα βρεθεί στη SUNEL Arena και στο ντέρμπι της Ένωσης με τον Παναθηναϊκό το Σάββατο (20:30).

Ο Γκαμπονέζος σέντερ είναι περιζήτητος, μεταξύ άλλων και σε ομάδες της Euroleague και μένει να δούμε πως θα προχωρήσει η συγκεκριμένη υπόθεση.

Το συμβόλαιό του ανέρχεται περίπου στις 400.000 το χρόνο, μαζί με τα μπόνους, ενώ πλησιάζει και η εποχή που θα μπορεί να τον διεκδικήσει ομάδα από την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, καθώς στην 1/1/2026 τίθεται σε ισχύ το EuroLeague out.