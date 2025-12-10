Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε ιδανικά στο Top-16 του FIBA Europe Cup, επικρατώντας της Πριέβιντζα με 101-70, υπό το βλέμμα του Τέλη Μυστακίδη.

Ο Τέλης Μυστακίδης βρέθηκε για πρώτη φορά στην PAOK Sports Arena ως ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, βλέποντας τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ισοπεδώνει την Πριέβιντζα με σκορ 101-70, σημειώνοντας την πρώτη νίκη του στο Top-16 του FIBA Europe Cup.

Οι «ασπρόμαυροι» έκαναν επιμέρους σκορ 54-24 στο β’ ημίχρονο, υπό το βλέμμα του Μυστακίδη, που αποθεώθηκε από τους φίλους του ΠΑΟΚ στο «Παλατάκι».

ΠΑΟΚ-Πριέβιντζα: Ο αγώνας

Η Πριέβιντζα μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι κι έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 19-25. Με πρωταγωνιστές τους Τζο Τουσάν (8π., 3 ασ., 2 ριμπ.) και Άντερσον Τίλμπερτ (7π.), πήρε δεύτερες ευκαιρίες από τα έξι επιθετικά ριμπάουντ και μοίρασε τέσσερις ασίστ για μόλις ένα λάθος. Στον αντίποδα, ο Κλίβελαντ Μέλβιν (7π.) ήταν ο πιο σταθερός επιθετικά για τον ΠΑΟΚ, που μάζεψε 10 ριμπάουντ, αλλά υπέπεσε σε τέσσερα λάθη.

Στη συνέχεια, ο Μάρος Ζέλιζνακ ανέβασε τη διαφορά στο +8 για τους φιλοξενούμενους, κάνοντας το 19-27 στο 11’. Ο ΠΑΟΚ όμως αντέδρασε, βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά του και πέρασε μπροστά, όταν ο Κλίβελαντ Μέλβιν ευστόχησε σε τρίποντο για το 33-32 στο 15’. Η Πριέβιντζα πίεσε, όμως η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 47-46, με τους Μπεν Μουρ και Τόμας Ντίμσα να δίνουν σημαντικές λύσεις στην επίθεση.

Ακολούθως, ο ΠΑΟΚ επέβαλε τον ρυθμό του, χτίζοντας διψήφιες διαφορές. Ο Μάρβιν Τζόουνς σκόραρε για το 63-53, ενώ οι «ασπρόμαυροι» προηγήθηκαν με 74-61 στο 30’, θέτοντας τις βάσεις για τη νίκη. Η τέταρτη περίοδος άρχισε με σερί 10-0 για τον «Δικέφαλο του Βορρά», όταν ο Αντώνης Κόνιαρης διαμόρφωσε το 84-61, οδηγώντας τον ΠΑΟΚ σε άνετη νίκη με 101-70.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 47-46, 74-61, 101-70.

Ο MVP: Ο Κλίβελαντ Μέλβιν σημείωσε 27 πόντους (6/10 δίποντα, 6/8 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 29:53,

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νέιτζ Σμιθ είχε 12 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 29'.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο ΠΑΟΚ μοίρασε 27 ασίστ για 11 λάθη.

PAOK BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 Cleveland Melvin * 29:53 27 11/18 61.11% 6/10 60% 5/8 62.5% 0/0 0% - 6 6 1 1 - - 1 28 28 6 Antonis Koniaris * 22:15 10 4/7 57.14% 3/4 75% 1/3 33.33% 1/1 100% - 4 4 3 3 1 1 - 27 14 7 Diamantis Slaftsakis 05:12 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% - - - 1 - - - 3 3 8 Thodoris Zaras 07:11 3 1/3 33.33% 0/0 0% 1/3 33.33% 0/0 0% - 2 2 1 - - - 10 5 9 K. J. Jackson 27:34 9 3/10 30% 3/7 42.86% 0/3 0% 3/3 100% - - - 8 - 3 2 19 9 10 Marvin Jones 15:31 14 6/8 75% 6/7 85.71% 0/1 0% 2/2 100% 1 - 1 - 4 2 1 12 12 11 Nikos Persidis * 25:24 11 4/6 66.67% 1/2 50% 3/4 75% 0/0 0% - 3 3 2 3 1 1 23 14 20 12 Konstantinos Iatridis 04:25 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - 1 1 - -1 22 13 Stephen Brown 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - 25 14 Giorgos Fillios 05:37 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% - 1 1 1 - - 1 -3 2 15 Ben Moore * 24:08 9 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 5/6 83.33% 1 5 6 3 1 1 2 - 13 15 16 Tomas Dimsa * 32:51 16 5/8 62.5% 2/4 50% 3/4 75% 3/4 75% 2 5 7 6 2 2 1 - 23 24 Team/Coaches 4 1 5 - - - - - - TOTAL 200 101 37/67 55.22% 24/40 60% 13/27 48.15% 14/16 87.5% 8 27 35 27 16 11 9 1 - -