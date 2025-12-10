ΠΑΟΚ-Πριέβιντζα 101-70: Σαρωτικός «Δικέφαλος»!

Γιάννης Σταυρουλάκης

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε ιδανικά στο Top-16 του FIBA Europe Cup, επικρατώντας της Πριέβιντζα με 101-70, υπό το βλέμμα του Τέλη Μυστακίδη.

Ο Τέλης Μυστακίδης βρέθηκε για πρώτη φορά στην PAOK Sports Arena ως ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, βλέποντας τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ισοπεδώνει την Πριέβιντζα με σκορ 101-70, σημειώνοντας την πρώτη νίκη του στο Top-16 του FIBA Europe Cup.

Οι «ασπρόμαυροι» έκαναν επιμέρους σκορ 54-24 στο β’ ημίχρονο, υπό το βλέμμα του Μυστακίδη, που αποθεώθηκε από τους φίλους του ΠΑΟΚ στο «Παλατάκι».

ΠΑΟΚ-Πριέβιντζα: Ο αγώνας

Η Πριέβιντζα μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι κι έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 19-25. Με πρωταγωνιστές τους Τζο Τουσάν (8π., 3 ασ., 2 ριμπ.) και Άντερσον Τίλμπερτ (7π.), πήρε δεύτερες ευκαιρίες από τα έξι επιθετικά ριμπάουντ και μοίρασε τέσσερις ασίστ για μόλις ένα λάθος. Στον αντίποδα, ο Κλίβελαντ Μέλβιν (7π.) ήταν ο πιο σταθερός επιθετικά για τον ΠΑΟΚ, που μάζεψε 10 ριμπάουντ, αλλά υπέπεσε σε τέσσερα λάθη.

Στη συνέχεια, ο Μάρος Ζέλιζνακ ανέβασε τη διαφορά στο +8 για τους φιλοξενούμενους, κάνοντας το 19-27 στο 11’. Ο ΠΑΟΚ όμως αντέδρασε, βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά του και πέρασε μπροστά, όταν ο Κλίβελαντ Μέλβιν ευστόχησε σε τρίποντο για το 33-32 στο 15’. Η Πριέβιντζα πίεσε, όμως η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 47-46, με τους Μπεν Μουρ και Τόμας Ντίμσα να δίνουν σημαντικές λύσεις στην επίθεση.

 

Ακολούθως, ο ΠΑΟΚ επέβαλε τον ρυθμό του, χτίζοντας διψήφιες διαφορές. Ο Μάρβιν Τζόουνς σκόραρε για το 63-53, ενώ οι «ασπρόμαυροι» προηγήθηκαν με 74-61 στο 30’, θέτοντας τις βάσεις για τη νίκη. Η τέταρτη περίοδος άρχισε με σερί 10-0 για τον «Δικέφαλο του Βορρά», όταν ο Αντώνης Κόνιαρης διαμόρφωσε το 84-61, οδηγώντας τον ΠΑΟΚ σε άνετη νίκη με 101-70.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 47-46, 74-61, 101-70.

Ο MVP: Ο Κλίβελαντ Μέλβιν σημείωσε 27 πόντους (6/10 δίποντα, 6/8 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 29:53,

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νέιτζ Σμιθ είχε 12 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 29'.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο ΠΑΟΚ μοίρασε 27 ασίστ για 11 λάθη.

PAOK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Cleveland Melvin *29:532711/1861.11%6/1060%5/862.5%0/00%-6611--12828
6Antonis Koniaris *22:15104/757.14%3/475%1/333.33%1/1100%-443311-2714
7Diamantis Slaftsakis05:1221/1100%1/1100%0/00%0/00%---1---33
8Thodoris Zaras07:1131/333.33%0/00%1/333.33%0/00%-221---105
9K. J. Jackson27:3493/1030%3/742.86%0/30%3/3100%---8-32199
10Marvin Jones15:31146/875%6/785.71%0/10%2/2100%1-1-4211212
11Nikos Persidis *25:24114/666.67%1/250%3/475%0/00%-332311231420
12Konstantinos Iatridis04:2500/00%0/00%0/00%0/00%----11--122
13Stephen Brown00:0000/00%0/00%0/00%0/00%--------25
14Giorgos Fillios05:3700/10%0/00%0/10%0/00%-111--1-32
15Ben Moore *24:0892/540%2/540%0/00%5/683.33%1563112-1315
16Tomas Dimsa *32:51165/862.5%2/450%3/475%3/475%2576221-2324
Team/Coaches415------
TOTAL20010137/6755.22%24/4060%13/2748.15%14/1687.5%8273527161191--
BC PrievidzaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Anderson Tolbert *28:20114/944.44%3/837.5%1/1100%2/2100%1122123--2311
4Davontrey Thomas *27:0882/1118.18%0/30%2/825%2/2100%-44--41--18-
6Samuel Kokavec00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
7Patrik Hrico00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
10David Novak *23:3893/742.86%1/250%2/540%1/250%---311--22411
11Maros Zeliznak12:3242/366.67%2/366.67%0/00%0/00%123-21--45
13Marek Jass02:3800/00%0/00%0/00%0/00%----11--4-1
15Joe Toussaint *32:52165/1631.25%2/922.22%3/742.86%3/475%-337431--2712
23Naje Smith28:37126/966.67%6/785.71%0/20%0/00%4592--1--2621
24Bonke Robert Maring07:4900/40%0/40%0/00%0/00%2-2-31--7-3
25Fahro Alihodzic *21:54105/771.43%5/771.43%0/00%0/00%3-3142--181055
55Jaaden Lewis14:3100/20%0/10%0/10%0/00%112221--61
Team/Coaches325------
TOTAL2007027/6839.71%19/4443.18%8/2433.33%8/1080%1518331420167---
     

