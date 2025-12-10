Ο Τέλης Μυστακίδης βρέθηκε για πρώτη φορά στην PAOK Sports Arena ως ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, βλέποντας τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ισοπεδώνει την Πριέβιντζα με σκορ 101-70, σημειώνοντας την πρώτη νίκη του στο Top-16 του FIBA Europe Cup.
Οι «ασπρόμαυροι» έκαναν επιμέρους σκορ 54-24 στο β’ ημίχρονο, υπό το βλέμμα του Μυστακίδη, που αποθεώθηκε από τους φίλους του ΠΑΟΚ στο «Παλατάκι».
ΠΑΟΚ-Πριέβιντζα: Ο αγώνας
Η Πριέβιντζα μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι κι έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 19-25. Με πρωταγωνιστές τους Τζο Τουσάν (8π., 3 ασ., 2 ριμπ.) και Άντερσον Τίλμπερτ (7π.), πήρε δεύτερες ευκαιρίες από τα έξι επιθετικά ριμπάουντ και μοίρασε τέσσερις ασίστ για μόλις ένα λάθος. Στον αντίποδα, ο Κλίβελαντ Μέλβιν (7π.) ήταν ο πιο σταθερός επιθετικά για τον ΠΑΟΚ, που μάζεψε 10 ριμπάουντ, αλλά υπέπεσε σε τέσσερα λάθη.
Στη συνέχεια, ο Μάρος Ζέλιζνακ ανέβασε τη διαφορά στο +8 για τους φιλοξενούμενους, κάνοντας το 19-27 στο 11’. Ο ΠΑΟΚ όμως αντέδρασε, βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά του και πέρασε μπροστά, όταν ο Κλίβελαντ Μέλβιν ευστόχησε σε τρίποντο για το 33-32 στο 15’. Η Πριέβιντζα πίεσε, όμως η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 47-46, με τους Μπεν Μουρ και Τόμας Ντίμσα να δίνουν σημαντικές λύσεις στην επίθεση.
Ακολούθως, ο ΠΑΟΚ επέβαλε τον ρυθμό του, χτίζοντας διψήφιες διαφορές. Ο Μάρβιν Τζόουνς σκόραρε για το 63-53, ενώ οι «ασπρόμαυροι» προηγήθηκαν με 74-61 στο 30’, θέτοντας τις βάσεις για τη νίκη. Η τέταρτη περίοδος άρχισε με σερί 10-0 για τον «Δικέφαλο του Βορρά», όταν ο Αντώνης Κόνιαρης διαμόρφωσε το 84-61, οδηγώντας τον ΠΑΟΚ σε άνετη νίκη με 101-70.
Τα δεκάλεπτα: 19-25, 47-46, 74-61, 101-70.
Ο MVP: Ο Κλίβελαντ Μέλβιν σημείωσε 27 πόντους (6/10 δίποντα, 6/8 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 29:53,
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νέιτζ Σμιθ είχε 12 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 29'.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο ΠΑΟΚ μοίρασε 27 ασίστ για 11 λάθη.
|PAOK BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|Cleveland Melvin *
|29:53
|27
|11/18
|61.11%
|6/10
|60%
|5/8
|62.5%
|0/0
|0%
|-
|6
|6
|1
|1
|-
|-
|1
|28
|28
|6
|Antonis Koniaris *
|22:15
|10
|4/7
|57.14%
|3/4
|75%
|1/3
|33.33%
|1/1
|100%
|-
|4
|4
|3
|3
|1
|1
|-
|27
|14
|7
|Diamantis Slaftsakis
|05:12
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|3
|3
|8
|Thodoris Zaras
|07:11
|3
|1/3
|33.33%
|0/0
|0%
|1/3
|33.33%
|0/0
|0%
|-
|2
|2
|1
|-
|-
|-
|10
|5
|9
|K. J. Jackson
|27:34
|9
|3/10
|30%
|3/7
|42.86%
|0/3
|0%
|3/3
|100%
|-
|-
|-
|8
|-
|3
|2
|19
|9
|10
|Marvin Jones
|15:31
|14
|6/8
|75%
|6/7
|85.71%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|1
|-
|1
|-
|4
|2
|1
|12
|12
|11
|Nikos Persidis *
|25:24
|11
|4/6
|66.67%
|1/2
|50%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|-
|3
|3
|2
|3
|1
|1
|23
|14
|20
|12
|Konstantinos Iatridis
|04:25
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|-
|-1
|22
|13
|Stephen Brown
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|14
|Giorgos Fillios
|05:37
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|1
|-
|-
|1
|-3
|2
|15
|Ben Moore *
|24:08
|9
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|5/6
|83.33%
|1
|5
|6
|3
|1
|1
|2
|-
|13
|15
|16
|Tomas Dimsa *
|32:51
|16
|5/8
|62.5%
|2/4
|50%
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|2
|5
|7
|6
|2
|2
|1
|-
|23
|24
|Team/Coaches
|4
|1
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|101
|37/67
|55.22%
|24/40
|60%
|13/27
|48.15%
|14/16
|87.5%
|8
|27
|35
|27
|16
|11
|9
|1
|-
|-
|BC Prievidza
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|Anderson Tolbert *
|28:20
|11
|4/9
|44.44%
|3/8
|37.5%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|3
|-
|-23
|11
|4
|Davontrey Thomas *
|27:08
|8
|2/11
|18.18%
|0/3
|0%
|2/8
|25%
|2/2
|100%
|-
|4
|4
|-
|-
|4
|1
|-
|-18
|-
|6
|Samuel Kokavec
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Patrik Hrico
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|David Novak *
|23:38
|9
|3/7
|42.86%
|1/2
|50%
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|-
|-
|-
|3
|1
|1
|-
|-22
|4
|11
|11
|Maros Zeliznak
|12:32
|4
|2/3
|66.67%
|2/3
|66.67%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|-
|2
|1
|-
|-4
|5
|13
|Marek Jass
|02:38
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|-
|-4
|-1
|15
|Joe Toussaint *
|32:52
|16
|5/16
|31.25%
|2/9
|22.22%
|3/7
|42.86%
|3/4
|75%
|-
|3
|3
|7
|4
|3
|1
|-
|-27
|12
|23
|Naje Smith
|28:37
|12
|6/9
|66.67%
|6/7
|85.71%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|4
|5
|9
|2
|-
|-
|1
|-
|-26
|21
|24
|Bonke Robert Maring
|07:49
|0
|0/4
|0%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|-
|2
|-
|3
|1
|-
|-7
|-3
|25
|Fahro Alihodzic *
|21:54
|10
|5/7
|71.43%
|5/7
|71.43%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|-
|3
|1
|4
|2
|-
|-18
|10
|55
|55
|Jaaden Lewis
|14:31
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|2
|1
|-
|-6
|1
|Team/Coaches
|3
|2
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|70
|27/68
|39.71%
|19/44
|43.18%
|8/24
|33.33%
|8/10
|80%
|15
|18
|33
|14
|20
|16
|7
|-
|-
|-
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.