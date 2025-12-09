Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Αμερικανός γκαρντ, Μπριν Ταϊρί, ο οποίος αγωνίζεται στην Ιγκοκέα.

Στον ΠΑΟΚ εξακολουθούν να «ξεσκονίζουν» λίστες με πιθανές περιπτώσεις παικτών οι οποίοι θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ρόσερ της ομάδας.

Ένας από αυτούς είναι και ο Αμερικανός Μπριν Ταϊρί, ο οποίος αγωνίζεται στην Aba-Liga με την φανέλα της Ιγκοκέα.

Πρόκειται για παίκτη-σκόρερ (27χρ., 1.88μ.) ο οποίος αγωνίζεται 17:38 λεπτά στο πρωτάθλημα της Αδριατικής Λίγκας και έχει κατά μέσο όρο 16 πόντους, 2.6 ασίστ και 1.2 κλεψίματα, σουτάροντας με 51% στα δίποντα, 41% στα τρίποντα και 74% στις βολές.

Ο Ταϊρί είναι απόφοιτος του Ole Miss, δεν έγινε ποτέ draft ενώ έχει αγωνιστεί στην G-League με την θυγατρική ομάδα των Ράπτορς, έκανε ένα πέρασμα από τη Δομινικανή Δημοκρατία, ενώ στην Ευρώπη έχει αγωνιστεί σε Οστάνδη, Σάσαρι, Πετκίμ και τώρα στην Ιγκοκέα.