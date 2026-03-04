Στην επίσημη παρουσίαση του Αντρέα Τρινκιέρι από τον ΠΑΟΚ βρέθηκε και ο ατζέντης του Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε επίσημα τη συμφωνία του με τον Αντρέα Τρινκιέρι που θα ηγηθεί της ομάδας στο τέλος της σεζόν και για τα επόμενα τρία χρόνια. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε παραβρέθηκε και ο ατζέντης του Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Ο Σέρβος εκπρόσωπος αθλητών και προπονητών ήταν στην πρώτη γραμμή και παρακολούθησε με ιδιαίτερη προσοχή τις δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι, όσον αφορά τη συνεργασία του με τον «δικέφαλο».

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς που έχει ήδη στον ΠΑΟΚ δυο αθλητές (Τίμι Άλεν και Νίκο Χουγκάζ) διατηρεί άψογη συνεργασία με την διοίκηση της ομάδας, από την ημέρα που ανέλαβε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης.

Μάλιστα, ο Σέρβος ατζέντης με την πληθώρα αθλητών πρώτης γραμμής που διαθέτει δημιουργεί εύλογα προσδοκίες για την το «χτίσιμο» μιας ομάδας που θα είναι πολύ ανταγωνιστική την επόμενη σεζόν στις υποχρεώσεις της εντός και εκτός συνόρων.

«Ο ΠΑΟΚ παίζει αυτή τη χρονιά στο FIBA Europe Cup, αλλά του χρόνου θα παίζει σε κάτι μεγαλύτερο. Έχω εξαιρετική άποψη για τον Τρινκιέρι, είναι μέσα στους 10 καλύτερους προπονητές. Γενικά, σε αυτές τις καταστάσεις δεν πηγαίνω σε συνεντεύξεις παρουσίασης προπονητών, αλλά ήθελα να έρθω εδώ γιατί έχω την αίσθηση ότι κάτι μεγάλο γίνεται εδώ, όχι μόνο για το ελληνικό μπάσκετ αλλά και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ» δήλωσε ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς στο τέλος της παρουσίασης του Αντρέα Τρινκιέρι.

Και πρόσθεσε: «Είμαι πολύ περήφανος και ενθουσιασμένος, θα υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα, τώρα είμαι σίγουρος ότι το ελληνικό μπάσκετ θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Όταν ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός θα ακολουθήσει και ο Άρης και οι άλλες ομάδες και θα κάνουν πολύ πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με όσα γίνονται εδώ».

Για τις μεταγραφές Χουγκάζ-Άλεν, τόνισε: «Με προσέγγισαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και ήθελαν πολύ να πάρουν τον Άλεν και τον Χουγκάζ, αυτή η συνεργασία ήταν πολύ καλή και επαγγελματική. Βοήθησαν πολύ, γιατί είδα πόσο ήθελαν να γίνουν αυτές οι κινήσεις, πόσο πολύ θέλουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να ενισχυθούν και να είναι ανταγωνιστικοί».

