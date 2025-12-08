Ο Ράιαν Τέιλορ στον Κολοσσό υποβάλλεται σε εξετάσεις για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς στο μετατάρσιο του ποδιού του.

«Παγωμάρα» επικρατεί στο στρατόπεδο του Κολοσσού, καθώς εκτός από τις ήττες το τελευταίο διάστημα και τις χαμηλές επιδόσεις της ομάδας, ήρθε ο τραυματισμός του Ράιαν Τέιλορ στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ να δυσκολέψει κι άλλο τη ζωή των ανθρώπων στη Ρόδο.

Την ώρα που ο Χαβιέ Καράσκο είναι στα... σκοινιά και αμφισβητείται ξεκάθαρα στο εσωτερικό της ομάδας, καθώς δεν υπάρχουν δείγματα βελτίωσης της αγωνιστικής εικόνας και ενώ αναζητείται ένας πόιντ γκαρντ για να θωρακιστεί η περιφέρεια ήρθε ο τραυματισμός του Ράιαν Τέιλορ να βαρύνει κι άλλο την ατμόσφαιρα.

Συγκεκριμένα, ο 30χρονος γκαρντ/φόργουορντ αγωνίστηκε μόλις 3.03 λεπτά στην PAOK Sports Arena και αποχώρησε πιάνοντας το πόδι του. Επέστρεψε στη Ρόδο και υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Ωστόσο, επειδή υπήρχε ανησυχία για κάτι πιο σοβαρό κρίθηκε σκόπιμο να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις (αξονική τομογραφία), καθώς υπήρξε φόβος ακόμη και για ενδεχόμενο κάταγμα.

Κάτι που θα διαπιστωθεί στον νέο κύκλο εξετάσεων που υποβλήθηκε, έπειτα από εισήγηση του ιατρικού επιτελείου. Εάν δεν είναι κάτι ανησυχητικό θα λυθούν τα χέρια του Καράσκο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει μαζί με τον πόιντ γκαρντ ο Ισπανός προπονητής να αναζητά και έναν παίκτη στη θέση «3», αν ο Ράιαν Τέιλορ έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Σε κάθε περίπτωση στον Κολοσσό είναι έτοιμοι για να πάρουν την πιο σωστή απόφαση, καθώς το πρωτάθλημα είναι σε πλήρη εξέλιξη.

