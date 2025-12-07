Που θα δείτε τα Ολυμπιακός-ΑΕΚ και Παναθηναϊκός-Πανιώνιος

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανιώνιο για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η 9η αγωνιστική στη Stoiximan GBL ολοκληρώνεται την Κυριακή 7/12 με δύο αναμετρήσεις. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (13:00), σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Οι Πειραιώτες συνεχίζουν αήττητοι στο πρωτάθλημα, σημειώνοντας οκτώ νίκες σε ισάριθμους αγώνες και θέλουν να διευρύνουν το σερί τους απέναντι στην «Ένωση», η οποία θα παραταχθεί με τέσσερις απουσίες στο Φάληρο.

Συγκεκριμένα, ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν υπολογίζει στους Τζιαν Κλαβέλ, Δημήτρη Κατσίβελη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και Γκρεγκ Μπράουν. Αντίθετα, ο έμπειρος τεχνικός θα έχει στη διάθεσή του τον ΡαϊΚουάν Γκρέι.

Ακολούθως, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανιώνιο στο Telekom Athens Center (16:00), σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί επίσης από την ΕΡΤ2 Σπορ. Οι «πράσινοι» προέρχονται από την εντός έδρας ήττα από τη Βαλένθια για τη EuroLeague, ενώ ο «Ιστορικός» παραμένει στην τελευταία θέση της κατάταξης με απολογισμό μία νίκη και επτά ήττες.

Αποτελέσματα-9η αγωνιστική

Σάββατο 6/12

ΠΑΟΚ-Κολοσσός 82-70

Προμηθέας-Μύκονος 103-83

Καρδίτσα-Ηρακλής 80-87

Περιστέρι-Μαρούσι 80-78

Κυριακή 7/12

13:00 Ολυμπιακός-ΑΕΚ (ΕΡΤ2 Σπορ)

16:00 Παναθηναϊκός-Πανιώνιος (ΕΡΤ2 Σπορ)

Βαθμολογία