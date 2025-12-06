Με τα παιχνίδια ΠΑΟΚ - Κολοσσός και Προμηθέας - Μύκονος ξεκινάει σήμερα (6/12) η 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Τζάμπολ στην 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τέσσερις αναμετρήσεις στο σημερινό πρόγραμμα. Η αρχή γίνεται με δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Στις 16:00 (ErtSports 1), ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στη Θεσσαλονίκη τον Κολοσσό Ρόδου. Οι Θεσσαλονικείς έχουν ξεκινήσει ιδανικά το πρωτάθλημα, ενώ έχουν τα μάτια τους στην αγορά για ενίσχυση και θα ψάξουν απέναντι στους Ροδίτες την 6η νίκη τους.

Αρκετά χιλιόμετρα νότια, ο Προμηθέας υποδέχεται τη Μύκονο (16:00 - ΕΡΤ2). Σε ένα παιχνίδι που βρίσκει τις δύο ομάδες με ισάριθμες νίκες, τρεις τον αριθμό, όσες έχουν δηλαδή και η Καρδίτσα με τον Ηρακλή που τίθενται αντιμέτωπες λίγη ώρα αργότερα.

Το τζάμπολ στην Καρδίτσα έχει οριστεί για τις 18:15 (ΕΡΤ2), ενώ η αγωνιστική κλείνει με το παιχνίδι στο Περιστέρι. Εκεί όπου η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου υποδέχεται το Μαρούσι (ERTSports 1), με τους Περιστεριώτες να έχουν μαζέψει δύο περισσότερες νίκες ως τώρα στο πρωτάθλημα από τους αντιπάλους τους.

9η αγωνιστική

Σάββατο 6/12

16:00 ΠΑΟΚ - Κολοσσός

16:00 Προμηθέας - Μύκονος

18:15 Καρδίτσα - Ηρακλής

18:15 Περιστέρι - Μαρούσι

Κυριακή 7/12

13:00 Ολυμπιακός - ΑΕΚ

16:00 Παναθηναϊκός - Πανιώνιος

Ρεπό: Άρης

Η Κατάταξη