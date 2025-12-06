Δείτες τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αναμετρήσεων της ημέρας (6/12) στη Stoiximan Basket League.

Σήμερα Σάββατο (6/12) ανοίγει η αυλαία για την 9η αγωνιστική της Stoximan GBL με τέσσερα παιχνίδια.

Στις 16:00 ο ΠΑΟΚ τίθεται αντιμέτωπος εντός έδρας με τον Κολοσσό (ΕΡΤ2), ενώ την ίδια ώρα ο Προμηθέας υποδέχεται τη Μύκονο (EPT Sports 1). Στις 18:15 η Καρδίτσα φιλοξενεί τον Ηρακλή (ΕΡΤ 2) και στις 18:15, ακολουθεί το Περιστέρι - Μαρούσι (ΕΡΤ Sports 1).

Οι μεταδόσεις της ημέρας