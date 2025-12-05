Ο ΠΑΟΚ είναι στην αγορά για έναν γκαρντ και ταυτόχρονα αλλάζει την ρουτίνα του πηγαίνοντας από τον αγώνα με τον Κολοσσό στο ξενοδοχείο.

Στην ιταλική αγορά φαίνεται πως έχει στρέψει το βλέμμα του ο ΠΑΟΚ για την ενίσχυση με έναν γκαρντ, ωστόσο, έπειτα από την αρνητική τροπή του θέματος με τον Αρτούρας Γκουντάιτις η διοίκηση του «δικεφάλου» επιλέγει να μην ανοίγει τα χαρτιά της, ώστε να μην εκτεθεί, όπως συνέβη με τον Λιθουανό σέντερ.

Τόσο ο Νίκος Βεζυρτζής, όσο και τα άλλα μέλη της διοίκησης κινούνται χωρίς να ρίχνουν στο τραπέζι ονόματα, γεγονός που τους επιτρέπει να κάνουν τη δουλειά τους με άνεση, χωρίς να πιέζονται από τον κόσμο, που απλώς περιμένει την ενίσχυση της ομάδας.

Ο Γιούρι Ζντοβτς θα ήθελε έναν παίκτη στην περιφέρεια για να βελτιώσει την ποιότητα της ομάδας του και περιμένει από τον Νίκο Βεζυρτζή να τον ενημερώσει. Στην Ιταλία φαίνεται πως υπάρχει μια περίπτωση παίκτη που θεωρείται «λύρα εκατό», αλλά είναι και δύσκολη, καθώς ο παίκτης θα πρέπει να βγει και σ’ αυτή την περίπτωση από το συμβόλαιο του.

Γι’ αυτό και δεν ενημερώνουν για τις κινήσεις τους για να μην συμβεί ότι και με τον Γκουντάιτις, ο οποίος στην ουσία «χρησιμοποίησε» την ελληνική ομάδα για να υπογράψει νέο συμβόλαιο στην πατρίδα του. Στον ΠΑΟΚ... έπαθαν και έμαθαν, γι’ αυτό και αποφεύγουν αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε διαρροή.

Από κει και πέρα, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της καθημερινότητας της ομάδας και της πιο εύρυθμης λειτουργίας της, η αποστολή του ΠΑΟΚ θα συναντηθεί το Σάββατο (6/12) το πρωί στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσει από εκεί την καθιερωμένη ρουτίνα που κάνει πάντα την ημέρα του αγώνα. Αρχής γενομένης από τον αγώνα με τον Κολοσσό, αυτή είναι μία σημαντική διαφοροποίηση που θα ισχύει πλέον σε όλους τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας.

Όσο για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Κολοσσό (6/12, 16:00) για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο αρχηγός της ομάδας Θοδωρής Ζάρας, δήλωσε: «Επιστρέφουμε από τη διακοπή και μετά από μία περίοδο δύο εβδομάδων χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις. Είναι ένα διάστημα που εγκυμονεί κινδύνους, αλλά εμείς νομίζω ότι το διαχειριστήκαμε σωστά, προσέξαμε και σίγουρα επιστρέφουμε πιο φρέσκοι, ξεκούραστοι και με πολλή όρεξη. Το παιχνίδι με τον Κολοσσό είναι αρκετά επικίνδυνο, γιατί πρόκειται για μία ομάδα που παίζει απρόβλεπτα, περισσότερο με το ένστικτο στην επίθεση και αυτό είναι κάτι που μπορεί να μας περιορίζει στο scouting. Έχει παίκτες με προσωπικότητα, που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός εκτός έδρας αγώνα. Έχοντας ολοκληρώσει ένα μεγάλο κύκλο αγώνων με θετικό πρόσημο, θέλουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό και ακόμη καλύτερα».

Και πρόσθεσε: «Ένα επιπρόσθετο κίνητρο που έχουμε, είναι η νέα εποχή που υπάρχει πλέον στην ομάδα. Υπάρχει ένας νέος ιδιοκτήτης, ο κ.Μυστακίδης που από ότι έχω καταλάβει έχει πολύ μεγάλες βλέψεις για την ομάδα μας. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε από την πλευρά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την προσπάθεια, για να κατακτήσουμε τους στόχους που έχει η νέα διοίκηση στη διάρκεια της φετινής σεζόν».