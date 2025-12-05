Ο Νίκος Μπουντούρης είναι ο νέος GM του ΠΑΟΚ στη νέα εποχή της ομάδας, με διοίκηση Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Eπιστρέφει στον ΠΑΟΚ ο Νίκος Μπουντούρης. Αναλαμβάνει καθήκοντα General Manager στην ομάδα που ανδρώθηκε μπασκετικά. Άμεσοι συνεργάτες του στο αγωνιστικό τμήμα θα είναι οι Βαγγέλης Μαργαρίτης (Assistant GM) και Μιχάλης Γιαννακίδης (Team Manager).

Είναι ρέκορντμαν συμμετοχών στην ιστορία της Α1 (από τη σεζόν 1986-87 και μετά), με 574 αγώνες (424 στην κανονική περίοδο και 150 στα πλέι οφ). Δεύτερος σε συμμετοχές στην Α1 με τον ΠΑΟΚ με 274 αγώνες, καθώς τον έχει ξεπεράσει μόνο ο Βαγγέλης Μαργαρίτης (296 αγώνες πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ).

Ο Νίκος Μπουντούρης, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία της ομάδας μας, επιστρέφει και πάλι στον ΠΑΟΚ, εδώ όπου ανδρώθηκε μπασκετικά και αναλαμβάνει καθήκοντα General Manager. Νίκο, καλώς όρισες και πάλι στο σπίτι σου…

Άμεσοι συνεργάτες του Νίκου Μπουντούρη στο αγωνιστικό τμήμα θα είναι οι Βαγγέλης Μαργαρίτης (Assistant GM) και Μιχάλης Γιαννακίδης (Team Manager).

Ο Νίκος Μπουντούρης γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1971 στο Βόλο. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Ολυμπιακό Βόλου και το καλοκαίρι του 1989, στις 30 Ιουλίου για την ακρίβεια, υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Αγωνίστηκε για εννιά συναπτά έτη με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, με τον οποίο κατέκτησε τέσσερις τίτλους: Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης (1991), Πρωτάθλημα Ελλάδας (1992), Κύπελλο Κόρατς (1994), Κύπελλο Ελλάδας (1995), ενώ αγωνίστηκε σε δύο ακόμη τελικούς Κυπέλλων Ευρώπης (1992 και 1996), αλλά και στο Φάιναλ Φορ του Κυπέλλου Πρωταθλητριών (1993).

Αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ μετά το τέλος της σεζόν 1997-98 και συνέχισε την σπουδαία καριέρα του στον Παναθηναϊκό (1998-00), ενώ αγωνίστηκε επίσης σε Ολυμπιακό (2000-03), Μακεδονικό (2003-04), Μαρούσι (2004-06), Ολυμπιάδα Πατρών (2006-07), για να κλείσει την καριέρα στο Μαρούσι τη σεζόν 2007-08.

Είναι ρέκορντμαν συμμετοχών στην ιστορία της Α1 (από τη σεζόν 1986-87 και μετά), με 574 αγώνες (424 στην κανονική περίοδο και 150 στα πλέι οφ).

Είναι δεύτερος σε συμμετοχές στην Α1 με τον ΠΑΟΚ με 274 αγώνες, καθώς τον έχει ξεπεράσει μόνο ο Βαγγέλης Μαργαρίτης (296 αγώνες πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ).

Το 2000, στο νεότευκτο τότε κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ, κατέκτησε την Ευρωλίγκα και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Ελληνικού μπάσκετ που κατάφερε να κατακτήσει και τους τρεις Ευρωπαϊκούς Τίτλους που υπήρχαν τότε (Πρωταθλητριών, Κυπελλούχων και Κόρατς).

Αγωνίστηκε 102 φορές με την Εθνική ομάδα των Αδρών, με την οποία κατέκτησε δύο φορές την 4η θέση στο Παγκόσμιo Πρωτάθλημα (1994 και 1998), ενώ συμμετείχε και σε δύο Ευρωμπάσκετ (1997 και 1999).

Μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του, ασχολήθηκε ενεργά και με ιδιαίτερη επιτυχία με τα τμήματα υποδομής, τόσο στα Βριλήσσια, όσο και στον Ολυμπιακό Βόλου, ενώ διετέλεσε Τεχνικός Διευθυντής στον ΠΑΟΚ και Τeam Manager στον Ολυμπιακό.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Πρωταθλητής Ελλάδος με τους εφήβους του ΠΑΟΚ (1990)

Κυπελλούχος Ευρώπης με τον ΠΑΟΚ (1991)

Πρωταθλητής Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ (1992) και τον Παναθηναϊκό (1999, 2000)

Κυπελλούχος Κόρατς με τον ΠΑΟΚ (1994)

Κυπελλούχος Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ (1995) και τον Ολυμπιακό (2002)

Πρωταθλητής Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό (2000)

Αργυρό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες (1991)

Αργυρό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ελπίδων (1992)