Μπουντούρης: «Είμαι ευτυχισμένος που είμαι και πάλι εδώ, στον ΠΑΟΚ»

Ο Νίκος Μπουντούρης ανέλαβε καθήκοντα GM στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και σε δηλώσεις του, χαρακτηρίζει πρωτοφανή την κατάσταση που βιώνει η ομάδα της Θεσσαλονίκης όσον αφορά τις αλλεγές.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχει περάσει και επισήμως στα χέρια του Αριστοτέλη Μυστακίδη, με τον ίδιο να προβαίνει σε σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση της ομάδας, με τον Νίκο Μπουντούρη να σηματοδοτεί μία από αυτές.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις υποχρεώσεις του τόσο στη Stoiximan GBL, όσο και στο Eurocup.

Ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής, δέχτηκε την πρόταση που έλαβε από την ΚΑΕ, για να αναλάβει ως GM στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και σε δηλώσεις του, χαρακτήρισε πρωτοφανή όλα αυτά που συμβαίνουν, όσον αφορά την νέα κατάσταση στον σύλλογο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Μπουντούρης:

«Μου έγινε μία τιμητική πρόταση από την ομάδα, την οποία και αποδέχτηκα με χαρά. Είμαι ευτυχισμένος που είμαι και πάλι εδώ, στον ΠΑΟΚ, στην ομάδα από την οποία ξεκίνησα σε πολύ μικρή ηλικία. Παρά το γεγονός ότι συνέχισα και σε άλλες ομάδες την επαγγελματική μου πορεία, αυτά τα εννιά χρόνια που αγωνίστηκα στον ΠΑΟΚ, ήταν τα πιο σημαντικά για μένα και έχουν μείνει βαθιά χαραγμένα μέσα μου. Είμαι διπλά χαρούμενος που είμαι ξανά δίπλα στον κ.Βεζυρτζή, έναν άνθρωπο που λειτουργεί σε πολύ υψηλό επίπεδο και είναι για μένα, πρότυπο επαγγελματικότητας και συμπεριφοράς.

Υπάρχει μία νέα κατάσταση πλέον στον ΠΑΟΚ, την οποία θα την χαρακτήριζα πρωτοφανή. Σε όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας μου στο χώρο, είναι η πρώτη φορά που ένας άνθρωπος του οικονομικού βεληνεκούς και της ισχύος του κ.Μυστακίδη, με ήθος και με αγάπη για τον ΠΑΟΚ, έρχεται και θέλει να αλλάξει τα δεδομένα που υπήρχαν εδώ και πολλά χρόνια.

Εμείς από την πλευρά μας καλούμαστε να διαχειριστούμε την κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παίρνουμε τη σκυτάλη από κάποιους ανθρώπους που έκαναν μεγάλη προσπάθεια και θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά και όσο πιο ψηλά γίνεται. Η ομάδα ήδη λειτουργεί, για αυτό και χρειάζεται σεβασμός στην προσπάθεια που κάνουν οι προπονητές, οι παίκτες και όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε να αναβαθμίσουμε τις καθημερινές συνήθειες και τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας, ώστε όλοι να κατανοήσουν πως ο ΠΑΟΚ θα κάνει πολλά βήματα μπροστά.

Καταλαβαίνω την αγωνία και την επιθυμία του κόσμου, γιατί και εμείς μέρος αυτού του κόσμου είμαστε και θέλουμε να δούμε και πάλι την ομάδα να πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θα το κάνουμε με σταθερά βήματα.

Στα χρόνια που αγωνιζόμουν στην ομάδα, ο ΠΑΟΚ έγινε γνωστός παγκοσμίως και αυτήν ακριβώς την απήχηση θέλουμε να έχει και τώρα.

Ο ΠΑΟΚ μας χρειάζεται όλους μαζί σε αυτή την προσπάθεια.

Λένε ότι ο σεβασμός εμπνέεται, ο ΠΑΟΚ όμως, στη νέα εποχή που ξεκίνησε, απαιτεί τον σεβασμό από όλους, σε όλα τα επίπεδα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη γιατί του αξίζει».

