ΑΕΚ: Εξαντλούνται τα εισιτήρια των 75 ευρώ για το Final Four
H AEK μετρά αντίστροφα για τις μάχες του Final Four της Μπανταλόνα, εκεί όπου στις 7 Μάη θα παίξει με την Μάλαγα (22:00) στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Η Ένωση θα ψάξει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο και την δεύτερη κατάκτηση στο BCL.
Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ενημέρωσε τον κόσμο της πως συνεχίζεται η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για το Final Four και υπάρχουν ακόμη ελάχιστα διαθέσιμα εισιτήρια των 75 ευρώ, δίνοντας χρήσιμες πληροφορίες.
Αναλυτικά
Η ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι συνεχίζεται η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για το F4 του BCL 2025-2026, οι αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν στο Palau Municipal d’Esports de Badalona.
Στο μεταξύ, υπάρχουν ακόμη ελάχιστα διαθέσιμα εισιτήρια των 75€ (+service fee/6%). Όσοι συνοπαδοί μας επιθυμούν να τα προμηθευτούν πρέπει να σπεύσουν άμεσα.
Το πρόγραμμα του Final 4:
Πέμπτη 7 Μαΐου
19:00 Ρίτας Βίλνιους – Τενερίφη
22:00 Μάλαγα – ΑΕΚ
Σάββατο 9 Μαΐου
18:00 Μικρός Τελικός
21:00 Τελικός
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (και των 4 αγώνων μαζί): 75, 135 και 200 €.
Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ
*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το service fee/6%.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.