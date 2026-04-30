ΑΕΚ: Εξαντλούνται τα εισιτήρια των 75 ευρώ για το Final Four

H AEK μετρά αντίστροφα για τις μάχες του Final Four της Μπανταλόνα, εκεί όπου στις 7 Μάη θα παίξει με την Μάλαγα (22:00) στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Η Ένωση θα ψάξει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο και την δεύτερη κατάκτηση στο BCL.

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ενημέρωσε τον κόσμο της πως συνεχίζεται η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για το Final Four και υπάρχουν ακόμη ελάχιστα διαθέσιμα εισιτήρια των 75 ευρώ, δίνοντας χρήσιμες πληροφορίες.

Αναλυτικά

Η ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι συνεχίζεται η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για το F4 του BCL 2025-2026, οι αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν στο Palau Municipal d’Esports de Badalona.

Στο μεταξύ, υπάρχουν ακόμη ελάχιστα διαθέσιμα εισιτήρια των 75€ (+service fee/6%). Όσοι συνοπαδοί μας επιθυμούν να τα προμηθευτούν πρέπει να σπεύσουν άμεσα.

Το πρόγραμμα του Final 4:

Πέμπτη 7 Μαΐου

19:00 Ρίτας Βίλνιους – Τενερίφη

22:00 Μάλαγα – ΑΕΚ

Σάββατο 9 Μαΐου

18:00 Μικρός Τελικός

21:00 Τελικός

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (και των 4 αγώνων μαζί): 75, 135 και 200 €.

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το service fee/6%.