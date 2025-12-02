ΑΕΚ: Νοκ άουτ τέσσερις παίκτες
Με τέσσερις απουσίες παρατάχθηκε η ΑΕΚ στην προπόνηση της Τρίτης (02/12), ενόψει της προετοιμασίας για τον αγώνα της Κυριακής (07/12, 13:00) κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.
Πιο συγκεκριμένα εκτός τέθηκε ο Δημήτρης Κατσίβελης λόγω κάκωσης, την ώρα που ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, υπέστη ήπια τεντοπάθεια αχιλλείου. Τα προβλήματα όμως δεν είναι μόνο αυτά με τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας και Γκρεγκ Μπράουν να ταλαιπωρούνται από μυϊκό σπασμό στον προσαγωγό.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:
«Μετ’ εμποδίων συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για την κυριακάτικη αναμέτρηση με ΟΣΦΠ στο ΣΕΦ.
Εκτός προπονήσεων τέθηκαν τέσσερις παίκτες της «Βασίλισσας»!
Με πρόβλημα επέστρεψαν από την Εθνική Ομάδα, ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο οποίος υπέστη κάκωση αριστεράς ποδοκνημικής και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, που υπέστη ήπια τενοντοπάθεια αριστερού αχιλλείου.
Εκτός δράσης τέθηκαν και οι Μιντάουγκας Κουζμίνσκας και Γκρεγκ Μπράουν, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από μυικό σπασμό στον προσαγωγό του δεξιού ποδιού.
Η κατάστασή τους θα παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ BC».
