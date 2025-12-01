Φαίνεται πως ο Άντονι Ντέιβις δεν θα τελειώσει τη σεζόν στους Μάβερικς.

Εδώ και αρκετές μέρες υπάρχουν δημοσιεύματα στις ΗΠΑ που αναφέρουν πως ο Άντονι Ντέιβις είναι στόχος των Μπουλς και των Πίστονς, οι οποίοι θέλουν να δυναμώσουν στην frontline τους και να προσθέσουν έναν πολύ ποιοτικό παίκτη στο ρόστερ τους με ευπάθεια πάντως στους τραυματισμούς.

Τώρα έρχεται Μέσο του Ντάλας να τονίσει πως ο Unibrow αναμένεται να γίνει ανταλλαγή μετά την απόλυση του Νίκο Χάρισον, ο οποίος εκτελούσε χρέη GM. Ο Ντέιβις έχει παίξει φέτος μόλις σε έξι ματς λόγω τραυματισμού, με το Ντάλας να αποτελεί μια απο τις απογοητεύσεις της σεζόν.

Φέτος ο πρωταθλητής με τους Λέικερς στη φούσκα του Ορλάντο έχει 19.3 πόντους, 9.3 ριμπάουντ, 1.3 κλεψίματα και 1.5 μπλοκ ανά παιχνίδι. Oι Μάβερικς δείχνουν να θέλουν να βγάλουν μπροστά τον rookie τους, Κούπερ Φλαγκ και η ενδεχόμενη αποχώρηση του Ντέιβις θα έκανε τον απόφοιτο του Duke ηγέτη στην ομάδα από την πρώτη του κιόλας σεζόν.

Πάντως η φετινή αγωνιστική περιόδος για το Ντάλας δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά και το... τρένο των playoffs δείχνει να δυσκολεύει, ειδικά αν συνεχίσουν παρόμοιες εμφανίσεις οι Μάβερικς.