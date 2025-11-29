Ο Γιούρι Ζντοβτς περιμένει τη διοίκηση του ΠΑΟΚ να ολοκληρώσει πρώτα τη μεταγραφή του Αρτούρας Γκουντάιτις.

Ο ΠΑΟΚ προχωράει στη νέα εποχή με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη στο «τιμόνι» της διοίκησης και σχεδιάζει με σταθερά βήματα το μέλλον της ομάδας χωρίς τυμπανοκρουσίες. Ο νέος «ισχυρός άνδρας» της ΚΑΕ που είναι σε ανοικτή γραμμή με τον Νίκο Βεζυρτζή, ο οποίος θα «τρέξει» το πρότζεκτ του «δικεφάλου», που αλλάζει επίπεδο είναι σε... on line επικοινωνία με τον Γιούρι Ζντοβτς. Ο Σλοβένος τεχνικός έχει συμφωνήσει στο θέμα της ενίσχυσης, αλλά, αυτή θα γίνει χωρίς μεγάλα άλματα.

Προτεραιότητα τη δεδομένη στιγμή είναι ο Αρτούρας Γκουντάϊτις, ο οποίος αγωνίζεται στην Ρίτας Βίλνιους και είναι ένας παίκτης με μεγάλη εμπειρία. Η απόκτηση του αποτελεί τον βασικό στόχο τη δεδομένη στιγμή για τον «δικέφαλο», καθώς θεωρεί ο Γιούρι Ζντοβτς την θωράκιση της ρακέτας ως βασική επιλογή.

Όσο για τον Κάμερον Ρέντις της Σιαουλιάι πιθανότατα θα καθυστερήσει λίγο το θέμα του, όμως κι αυτός είναι στο στόχαστρο της ελληνικής ομάδας. Οι δυο αυτές κινήσεις είναι απαραίτητες, προκειμένου να ισχυροποιηθεί ο ΠΑΟΚ και να πάει όσο πιο μακριά γίνεται στο FIBA Europe Cup.

Από την ελληνική αγορά υπάρχει πλάνο απόκτησης νέων και ταλαντούχων παικτών, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί. Θα χρειαστεί υπομονή και κατάλληλο τάιμινγκ για να ολοκληρωθούν συμφωνίες ειδικά με αθλητές κολεγίων. Για περιπτώσεις όπως του Νίκου Χουγκάζ που κάνει εξαιρετική σεζόν με την Τσεντεβίτα, δεν είναι εύκολο να επέλθει συμφωνία, καθώς η ομάδα του είναι ευχαριστημένη και σε πρώτη φάση δεν υπάρχει θέμα παραχώρησης του.

Πιο εφικτό είναι να υπάρξει συμφωνία στο τέλος της σεζόν, παρά αυτή τη στιγμή που οι υποχρεώσεις της Τσεντεβίτα είναι σε εξέλιξη και έχουν στηρίξει πολλά στον Έλληνα πάουερ φόργουορντ.

Τέλος, στην στελέχωση της ομάδας ο Νίκος Μπουντούρης είναι εκείνος που αναμένεται να ανακοινωθεί το συντομότερο σε ρόλο τζένεραλ μάνατζερ, καθώς θα είναι εκείνος που σε συνεννόηση με το Νίκο Βεζυρτζή θα «τρέχουν» τις εξελίξεις στο εσωτερικό της ομάδας.