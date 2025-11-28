ΠΑΟΚ: Επιστροφή στη δράση και δύσκολος Δεκέμβριος
Στο PAOK Sports Arena επέστρεψαν ξανά οι παίκτες του Γιούρι Ζντοβτς, μετά την τετραήμερη άδεια που τους δόθηκε και στην οποία επικυρώθηκε η νέα εποχή στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ με την ανάληψη της διοίκησης από τον Τέλη Μυστακίδη.
Η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής ομάδας, ήταν μία καλή ευκαιρία για αποφόρτιση και ξεκούραση, πριν ξεκινήσει το επόμενο σερί απαιτητικών αγώνων σε Stoiximan GBL και FIBA Europe Cup.
Η προπόνηση της Παρασκευής (28/11) πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο PAOK Sports Arena, με το Νίκο Περσίδη να απουσιάζει λόγω των υποχρεώσεών του με την Εθνική ομάδα μπάσκετ.
Ο 30χρονος φόργουορντ του ΠΑΟΚ, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τον αγώνα της Κυριακής (30/11) στην Πορτογαλία για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ, ενώ αναμένεται να ενσωματωθεί με την ομάδα του «δικεφάλου» στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Στο μεταξύ, ο ΠΑΟΚ επιστρέφοντας στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις από τις αρχές Δεκεμβρίου, ξεκινά και πάλι ένα απαιτητικό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, έχει μπροστά του έξι αγώνες στη διάρκεια του Δεκεμβρίου και μαζί με το πρώτο παιχνίδι του 2026, θα συμπληρώσει ένα πρόγραμμα επτά αγώνων σε διάστημα 29 ημερών.
Αναλυτικά το πρόγραμμα που ακολουθεί για τον ΠΑΟΚ από τις αρχές Δεκεμβρίου μέχρι και την αρχή του νέου χρόνου:
Σάββατο 6/12/2025 (16:00)
ΠΑΟΚ – Κολοσσός H Hotels
Τετάρτη 10/12/2025 (20:15)
ΠΑΟΚ – BC Prievidza
Κυριακή 14/12/2025 (13:00)
Μαρούσι – ΠΑΟΚ
Τετάρτη 17/12/2025 (21:30)
Sporting – ΠΑΟΚ
Σάββατο 20/12/2025 (16:00)
ΠΑΟΚ – Πανιώνιος Cosmorama Travel
Κυριακή 28/12/2025 (13:00)
Καρδίτσα Ιαπωνική – ΠΑΟΚ
Σάββατο 3/1/2026 (16:00)
Μύκονος Betsson – ΠΑΟΚ.
