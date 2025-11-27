Το Περιστέρι θα αναμετρηθεί σε φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο τον Πανιώνιο την Παρασκευή (28/11), με αφορμή τη διακοπή των Εθνικών ομάδων.

Περιστέρι και Πανιώνιος θα δώσουν φιλικό την Παρασκευή (28/11), στο κλειστό του «Ανδρέας Παπανδρέου» που θα είναι «κεκλεισμένων των θυρών», με αφορμή τη διακοπή των Εθνικών ομάδων για τα πρικριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και ο Ηλίας Ζούρος, θα έχουν την ευκαιρία να διατηρήσουν τις ομάδες τους σε αγωνιστικό ρυθμό, προκειμένου να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας της σεζόν.

Το Περιστέρι βρίσκεται στην 7η θέση με ρεκόρ τέσσερις νίκες και τρεις ήττες, ενώ στον αντίποδα ο Πανιώνιος προέρχεται από τη μοναδική του νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα κόντρα στην Καρδίτσα.

Οι «κυανέρυθροι», βρίσκονται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας έξι ήττες και μόλις μία νίκη.