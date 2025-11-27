Διακογιάννης: «Ο Άρης χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι»

Χάρης Παπαγεωργίου και Αγαπητός Διακογιάννης μίλησαν για την εξόφληση των χρεών της ΚΑΕ Άρης και για το ζήτημα του Παλέ.

Ειδικά για τον πρόεδρο της ΚΑΕ Άρης, Χάρη Παπαγεωργίου, η αποπληρωμή του συνόλου των χρεών σηματοδότησε το τέλος μιας εξαιρετικά δύσκολης περιόδου για τον ίδιο καθώς αυτός ήταν υπόλογος απέναντι στο Δημόσιο. «Η 23η Νοεμβρίου είναι μια μέρα ορόσημο. Η ΚΑΕ μηδένισε τα χρέη της στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. 20 χρόνια ταλάνιζαν τον σύλλογο. Βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Ένα νέο κεφάλαιο, με νέους ανθρώπους, με όραμα και σχέδιο ενθουσιασμό και όρεξη για δουλειά. Ανυπομονούμε για τη συνέχεια, έχουμε ένα πενταετές σχέδιο, το τηρούμε με σχετική ευλάβεια και με την συμπαράσταση όλων των Αρειανών θα το υλοποιήσουμε. Φιλοδοξούμε για έναν υγιή οργανισμό. Στόχος είναι να έχει μια άρτια διοικητική δομή και μια ομάδα για την οποία θα είμαστε περήφανοι», είπε και αναφέρθηκε στο προσωπικό ζήτημά του.

«Ήταν μια προσωπική περιπέτεια. Σε μια κουβέντα με τον κ. Βρούτση μου είχε πει ότι το δημόσιο ποτέ δεν ξεχνά, ακόμη κι αν είχα φύγει θα ταλαιπωρούνταν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Είμαι περήφανος και δικαιωμένος. Περήφανος γιατί βοήθησα τον σύλλογο και δικαιωμένος γιατί ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι κι έτσι έφυγε ένα βάρος και από μένα και από τον σύλλογο».

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Άρης, Αγαπητός Διακογιάννης, αναφέρθηκε στην αύξηση των ευθυνών αλλά και στον επόμενο στόχο, το γήπεδο. Προς αυτήν την κατεύθυνση εξάλλου σήμερα (27/11) θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ως συνέχεια μιας πρώτης κουβέντας που έγινε πριν από περίπου δύο μήνες. «Θα κάνουμε τη συζήτηση με τους αρμόδιους και στη συνέχεια θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Θα είναι μια συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης, αλλά και κάτι παραπάνω. Μια ανάλυση, να δούμε αν θα βρούμε λύση. Υπάρχει αυτή η υποστήριξη το όραμα, παίζει ρόλο για την επόμενη ημέρα. Έτσι όπως πρέπει για να χτίσουμε μια μεγάλη ομάδα, με όραμα. Χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο σπίτι να μεγαλώσουμε την ομάδα. Ερχόμαστε σε μια συζήτηση με το κράτος, μια συνεργατική δουλειά, να δώσουμε μια δίκαιη λύση. Θέλουμε μια λύση η οποία θα εξυπηρετεί το σχέδιο ανάπτυξη του συλλόγου αλλά και το συμφέρον του Δημοσίου», είπε μεταξύ άλλων και αναφέρθηκε στο ζήτημα των χρεών κι αν τα αυξημένα έσοδα, μέσα από τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας και την ανταπόκριση του κόσμου.

«Οι ημερομηνίες δεν έχουν σημασία, αλλά ότι ξοφλήθηκαν όλα τα χρέη στο δημόσιο. Το βρίσκω σημαντικό, αλλά όχι επίτευγμα. Ήταν μια υποχρέωση που είχαμε αναλάβει. Από δω και πέρα έχουμε μια νέα κανονικότητα, με νοικοκυρεμένα τα οικονομικά. Ο Άρης είναι αυτόφωτος, ανεξάρτητος, για να μεγαλώνουμε συνεχόμενα. Τώρα όλο το κόνσεπτ περιλαμβάνει ένα νέο όραμα και να εμπνεύσουμε τον κόσμο. Πρώτα τον απίστευτο λαό, που ήταν πάντα εδώ. Και τώρα θα μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερες χαρές. Πέρα από το λαό, πρέπει να δημιουργήσουμε νέες γενιές Αρειανών. Δομές, αξίες. Πολλά σπίτια να νιώθουν ότι γίνεται κάτι αξιόλογο. Όλα αυτά τα νέα παιδιά να νιώσουν ότι κάτι μεγάλο γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Να θέλουν αν παίξουν στον Άρη», είπε μεταξύ άλλων.