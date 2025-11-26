Ο Τζέιμς Νάναλι είναι στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ και της διοίκησης Τέλη Μυστακίδη, όπως αναφέρουν στη Σερβία.

Η αλλαγή σκυτάλης στο ιδιοκτησιακό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον Τέλη Μυστακίδη να βγαίνει πλέον μπροστά έχει προκαλέσει συζητήσεις, όσον αφορά το θέμα της ενίσχυσης της ομάδας με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για συμφωνία με παίκτες υψηλής ποιότητας και τελευταία περίπτωση του Τζέιμς Νάναλι. Ο 35χρονος Αμερικανός φόργουορντ με την σπουδαία καριέρα στην Euroleague είναι σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής ιστοσελίδας Mondo.rs ο μεγάλος στόχος της διοίκησης του Τέλη Μυστακίδη.

«Ο Νάναλι αποτελεί την μεγάλη επιθυμία του γίγαντα που επιστρέφει στον δρόμο της παλιάς δόξας» γράφουν οι Σέρβοι. Ο πρώην παίκτης της Φενέρμπαχτσε και της Παρτίζαν αγωνίζεται στην Κίνα έχοντας 12.7 πόντους μέσο όρο, ενώ σουτάρει με 45.8% στα τρίποντα.

«Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται όλο και πιο κοντά στο να ξεκινήσει μια νέα εποχή στην ιστορία του και θέλει να φέρει τον πρώην παίκτη της Παρτιζάν, Τζέιμς Νάνελι. Η υπογραφή του θα αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου των φιλόδοξων Θεσσαλονικέων, που θέλουν να επαναφέρουν στον σύλλογο τη δόξα που είχε τον προηγούμενο αιώνα, όταν τα ασπρόμαυρα φορούσε στην Ευρωλίγκα και ο Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς» επισημαίνει το σέρβικο δημοσίευμα.

Μετά τους Αρτούρας Γκουντάιτις και Κάμερον Ρέντις, στον «δικέφαλο» είναι έτοιμοι να μπουν δυναμικά και για τον Τζέιμς Νάναλι που θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας στο «3», όπου απαιτείται μια ακόμη λύση.

Παράλληλα, υπάρχει και η περίπτωση του Νίκου Χουγκάζ, ο οποίος κάνει εξαιρετική σεζόν με την Τσεντεβίτα και είναι ένας ακόμη παίκτης που βρίσκεται στα ραντάρ του Γιούρι Ζντοβτς.

Οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες στον ΠΑΟΚ, καθώς με την ολοκλήρωση των υπογραφών για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος θα προχωρήσουν άμεσα τα ζητήματα ενίσχυσης της ομάδας, πάντα σε συνεννόηση με τον Σλοβένο τεχνικό.

